Chủ tịch 2 công ty và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Lâm Hữu Sơn (43 tuổi, trú tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng địa ốc Kinh Việt Nam (viết tắt là Công ty King) và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 5F Capital (viết tắt là Công ty 5F). Trong thời gian điều hành hoạt động của 2 công ty này, Sơn cùng một số đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng. Ngày 28-3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Lâm Hữu Sơn và Phan Tuấn Anh là cổ đông sáng lập Công ty King. Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tuấn Anh là Tổng Giám đốc.

Sau khi thành lập Công ty King, Sơn và Tuấn Anh cùng bàn bạc, thống nhất với các thành viên trong Hội đồng quản trị công ty về việc thiết kế, in ấn các cuốn catalogue giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của công ty với 9 dự án đầu tư và 3 đối tác chiến lược nhưng thực tế không có thật hoặc không liên quan đến Công ty King.

Bị cáo Sơn (giữa) cùng hai đồng phạm Minh và Ý tại phiên xử.

Ngoài ra, Sơn cùng dùng thủ đoạn đưa ra 4 gói lãi suất cao (từ 36 đến 45.6% một năm) để huy động góp vốn từ 30 triệu đồng trở lên, đồng thời quy định tỷ lệ hoa hồng cho các nhân viên công ty để khuyến khích họ tích cực giới thiệu, tư vấn khách hàng về năng lực và hiệu quả kinh doanh của Công ty King.

Bằng cách thức này, từ tháng 4-2014 đến tháng 11-2014, Công ty King đã huy động vốn của 140 khách hàng với tổng số tiền 45 tỷ 498 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, do Sơn và Tuấn Anh đã sử dụng vốn vay cho các mục đích chiếm hưởng cá nhân, sử dụng tiền của người này sau để trả gốc và lãi cho người trước, sử dụng vốn vay lãi suất cao để chi phí mọi hoạt động của công ty nên Công ty King không thanh toán được cho 97 khách hàng số tiền gốc gần 20 tỷ đồng, trong đó Sơn và Tuấn Anh đã trực tiếp sử dụng hoặc quyết định chi cho cá nhân sử dụng số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Sau khi Công ty King ngừng hoạt động, Sơn tiếp tục thành lập Công ty 5F và đứng tên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Từ tháng 7-2015 đến tháng 4-2016, Sơn trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Hồng Minh (tức “Đào Triệu Trí”, 42 tuổi, trú tại phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định), Phó Tổng Giám đốc Công ty 5F và Đào Văn Ý (46 tuổi, trú tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh), cố vấn kinh doanh, Phòng kinh doanh Công ty 5F cùng một số nhân viên Công ty 5F tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm giới thiệu tuyên truyền với khách hàng về Công ty 5F có 14 dự án kinh doanh rất hiệu quả, lợi nhuận đạt từ 17% đến 20% một tháng. Nếu nhà đầu tư góp vốn vào Công ty 5F sẽ được hưởng lãi suất từ 36% đến 72% một năm. Bằng thủ đoạn lừa đảo này, Công ty 5F đã ký 947 “hợp đồng hợp tác đầu tư” hoặc “hợp đồng góp vốn” với 568 nhà đầu tư để thu về số tiền hơn 153 tỷ đồng.

Do Công ty 5F thực chất không có các dự án đầu tư như quảng cáo, sử dụng tiền của người sau trả lãi cho người trước dẫn đến việc Sơn không hoàn trả cho 524 nhà đầu tư số tiền gần 147 tỷ đồng. Số tiền này, Sơn, Minh và Ý chiếm đoạt để sử dụng cá nhân. Cơ quan điều tra xác định, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kinh và Công ty 5F, Sơn đã lừa đảo chiếm đoạt của 611 người với tổng số tiền hơn 61 tỷ đồng. Minh và Ý đồng phạm với Sơn chiếm đoạt của 514 người với tổng số tiền hơn 44 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, Phan Tuấn Anh với tư cách là Tổng Giám đốc trực tiếp chiếm đoạt số tiền hơn 15,6 tỷ đồng. Nhưng sau khi phạm tội, Phan Tuấn Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã ra quyết định khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Phan Tuấn Anh.

Ngày 20-9-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định tách vụ án và quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án liên quan đến hành vi phạm tội của Phan Tuấn Anh, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Quá trình xét xử, do cơ quan Công an thông báo mới bắt được bị can Phan Tuấn Anh nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa và đề nghị Viện kiểm sát nhập vụ án của Phan Tuấn Anh vào hai vụ án này để cùng xét xử.

Nguyễn Hưng