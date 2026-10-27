Chủ thương hiệu sá xị nổi tiếng một thời chìm trong thua lỗ

Sá xị Chương Dương đã lỗ lũy kế gần 377 tỷ. Ảnh: SCD.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, CTCP Nước giải khát Chương Dương (UPCoM: SCD) đã ghi nhận doanh thu thuần gần 52 tỷ đồng, tăng gần 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù cải thiện giá vốn và nâng biên lợi nhuận gộp từ khoảng 20% lên gần 33%, kết quả tích cực từ hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn chưa đủ giúp doanh nghiệp thoát lỗ.

Trong quý III, chi phí tài chính của Chương Dương đạt gần 13 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, phần lớn khoản chi này đến từ lãi vay với hơn 12 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm 20% xuống còn 12,5 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên hơn 5,3 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Chương Dương báo lỗ sau thuế hơn 13 tỷ đồng trong quý, thấp hơn đáng kể so với khoản lỗ gần 27 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Theo lý giải của ban lãnh đạo, lợi nhuận sau thuế cải thiện nhờ doanh thu tăng trưởng mạnh từ cả mảng kinh doanh đồ uống và hoạt động cho thuê kho bãi. Việc kiểm soát chi phí tốt hơn cùng với hiệu quả vận hành được nâng cao đã góp phần thúc đẩy lợi nhuận, giúp bù đắp một phần tác động từ chi phí vận chuyển tăng cao do giá nhiên liệu leo thang.

Dù vậy, đây vẫn là quý thua lỗ thứ 23 liên tiếp của doanh nghiệp sở hữu thương hiệu sá xị "con cọp" nổi tiếng một thời này.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Chương Dương ghi nhận doanh thu thuần gần 159 tỷ đồng, tăng hơn 43%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn âm 30 tỷ đồng.

Năm 2026, Chương Dương đặt mục tiêu doanh thu 228 tỷ đồng, tăng gần 50% so với kết quả thực hiện năm 2025, đồng thời dự kiến lỗ sau thuế 74 tỷ đồng.

Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 70% kế hoạch doanh thu cả năm. Trong khi đó, khoản lỗ thực tế mới tương đương khoảng 41% mức dự kiến.

Mặc dù kết quả kinh doanh có dấu hiệu cải thiện, tình hình tài chính của Chương Dương vẫn đối mặt nhiều áp lực.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 594 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Đáng chú ý, lượng tiền và tương đương tiền chỉ còn gần 80 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả đã tăng lên gần 782 tỷ đồng, cao hơn khoảng 22 tỷ đồng so với đầu năm. Riêng nợ vay tài chính ngắn và dài hạn lên tới 656 tỷ đồng, tương đương hơn 84% tổng nợ phải trả.

Áp lực thua lỗ kéo dài cũng khiến vốn chủ sở hữu của Chương Dương tiếp tục âm gần 188 tỷ đồng. Đặc biệt, khoản lỗ lũy kế của doanh nghiệp đã tăng lên gần 377 tỷ đồng, gấp hơn 4,4 lần vốn điều lệ.

Chương Dương từng là thương hiệu nước giải khát quen thuộc tại thị trường miền Nam với sản phẩm sá xị "con cọp" nổi tiếng. Tuy nhiên, doanh nghiệp bắt đầu gặp khó khăn từ năm 2017 trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường đồ uống.

Tình hình kinh doanh đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2021-2025, khi công ty liên tục ghi nhận các khoản lỗ lớn, khiến nguồn vốn chủ sở hữu bị bào mòn.

Trong năm nay, doanh nghiệp đã triển khai nhiều biện pháp tái cấu trúc hoạt động, cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh và tiết giảm chi phí.

Trước đó, Chương Dương từng lên phương án chuyển nhượng nhà máy Nhơn Trạch 3 cùng các tài sản liên quan, bao gồm thương hiệu sá xị, cho đối tác nước ngoài nhằm cải thiện năng lực tài chính. Tuy nhiên, phương án này chưa được ĐHĐCĐ thông qua.

Doanh nghiệp cũng phải dựa vào nguồn vốn vay nội bộ từ công ty mẹ Sabeco để duy trì hoạt động. Hồi tháng 7, HĐQT Chương Dương đã thông qua khoản vay bổ sung 90 tỷ đồng từ Sabeco nhằm tài trợ vốn lưu động.