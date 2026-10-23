Chủ tàu kể giây phút hoảng loạn khi tàu chìm giữa biển lúc nửa đêm

Chiều 23/10, lực lượng Trạm Kiểm soát biên phòng Trần Đề thuộc Đồn Biên phòng Trung Bình (TP. Cần Thơ) tổ chức tiếp nhận 4 ngư dân gặp nạn trên biển được một tàu thu mua hải sản cứu giúp, đưa vào bờ.

Bốn ngư dân gồm ông Nguyễn Văn Hai (SN 1982), Nguyễn Văn Hậu (SN 2003), Lê Văn Lượm (SN 1990) và Bùi Văn Cảnh (SN 2001), cùng quê Mũi Né, hiện sức khỏe các nạn nhân cơ bản ổn định.

Bốn thuyền viên tàu cá gặp nạn được đưa vào bờ an toàn.

Kể lại giây phút đối mặt với hiểm nguy, ông Nguyễn Văn Hai - chủ tàu kiêm máy trưởng phương tiện mang số hiệu BTH-80712-TS cho biết, ngày 19/10, ông điều khiển tàu câu ra khơi khai thác hải sản cùng 3 thuyền viên.

Khuya 20/10, khi tàu đang tìm ngư trường khai thác cá thu và mực, ông Hai bất ngờ phát hiện nước tràn vào từ khu vực hầm máy. Nước vào quá nhanh khiến ông phải gọi các thuyền viên đang ngủ thức dậy.

“Tàu phá nước quá nhanh nên tôi kêu 3 thuyền viên đang ngủ thức dậy. Chúng tôi chưa kịp mặc áo phao thì tàu chìm, chỉ còn nổi phần mũi. Lúc đó, 4 người chỉ biết chạy lên phần tàu chưa chìm và bật đèn ra hiệu cầu cứu”, ông Hai kể.

Trong lúc chạy lên mũi tàu, ông Hai trượt chân, đập mặt vào vật cứng dẫn đến chấn thương phần mềm vùng mặt và mũi. Giữa biển đêm, cả 4 người chỉ biết bám vào phần phương tiện còn nổi, liên tục bật đèn phát tín hiệu cầu cứu.

“Hơn 35 năm đi biển, lần đầu tiên gặp nạn nên tôi lo sợ lắm. Tôi ôm mũi tàu bật đèn phát tín hiệu cầu cứu nhưng rất run sợ và chỉ biết khóc”, ông Hai chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hai kể lại giây phút tàu bị phá nước, chìm giữa biển lúc nửa đêm.

Ba thuyền viên đi cùng cũng trải qua những giây phút hoảng loạn. Dù không kịp mặc áo phao trước khi tàu chìm, cả ba dần bình tĩnh hơn vì biết bơi. Sau khoảng 20 phút phát tín hiệu cầu cứu, họ vui mừng khi phát hiện một tàu thu mua hải sản đang tiến đến.

Theo anh Nguyễn Hải Đăng (36 tuổi), thuyền trưởng tàu thu mua hải sản mang số hiệu CT-00787-TS, khoảng 1h ngày 21/10, anh phát hiện ánh đèn cầu cứu của nhóm ngư dân nên điều khiển tàu đến kiểm tra, đưa cả 4 người lên tàu an toàn.

Sau khi cứu được các nạn nhân, anh Đăng hỏi thăm tình hình sức khỏe và nhận thấy mọi người không có biểu hiện bất thường nên tiếp tục hành trình thu mua hải sản.

“Những ngày qua, 4 ngư dân quê Mũi Né sinh hoạt bình thường với các thuyền viên trên tàu chúng tôi. Tôi hỏi anh Hai có cần gọi điện về báo tin cho gia đình hay không nhưng anh ấy nói chưa cần thiết vì sợ hay tin tàu gặp nạn sẽ làm vợ con lo lắng”, anh Hải Đăng kể.

Các ngư dân được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thăm khám sức khỏe sau khi được cứu sống và đưa vào bờ.

Khoảng 6h ngày 23/10, ông Nguyễn Trường Giang (SN 1982, ngụ ấp Cảng, xã Trần Đề, TP. Cần Thơ), chủ tàu thu mua hải sản CT-00787-TS, gọi điện thông báo cho Trạm Kiểm soát biên phòng Trần Đề về việc tàu đang đưa 4 ngư dân gặp nạn vào bờ.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Trung Bình cử lực lượng tổ chức đón các nạn nhân, đồng thời bố trí cán bộ y tế kiểm tra, chăm sóc sức khỏe cho ông Hai và các thuyền viên.

Trước đó, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Mũi Né, tàu cá công suất 56 CV, dài 12,3 m do ông Nguyễn Văn Hai làm thuyền trưởng xuất bến lúc 2h ngày 19/10 để khai thác hải sản.

Sau hơn hai ngày hoạt động, phương tiện gặp nạn trên vùng biển phía đông nam Mũi Né, tại vị trí cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý về hướng Nam Đông Nam. Vụ việc khiến cả 4 người trên tàu mất liên lạc với đất liền trước khi được tàu thu mua hải sản phát hiện, cứu sống.