Chủ tàu cá ở Quảng Trị trở về bờ an toàn sau 8 giờ mất liên lạc

Sau nhiều giờ mất liên lạc, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường trở về bờ an toàn. Ảnh: Hoài Nam

Sáng 10/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-93230-TS bị mất tích trong vụ chìm tàu đã về nhà an toàn.

Trưa ngày 9/10, khi đang di chuyển vào cửa Gianh, tàu ông Cường bất ngờ bị chìm cách bờ khoảng 3,5 hải lý, được tàu QB-98190-TS tiếp cận, cứu vớt được 3 thuyền viên.

Riêng ông Nguyễn Mạnh Cường mất liên lạc và được các tàu trên địa bàn phối hợp tìm kiếm.

Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đã đến thăm hỏi chúc mừng ngư dân trở về an toàn.

Đến 19h30 cùng ngày, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường đã bơi và trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch.

Chính quyền và bà con nhân dân địa phương hỗ trợ áo quần, xe ô tô chở về nhà an toàn, sức khỏe ổn định.

Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đã đến thăm hỏi chúc mừng ngư dân may mắn vượt qua sóng gió, động viên gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.