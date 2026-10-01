Chư tăng Tu viện Sera Mey (Ấn Độ) thăm Phân viện NCPH tại Hà Nội và Tạp chí NCPH

Ngày 01/10/2026, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, Chư tăng Tu viện Sera Mey (Ấn Độ), do Rinpoche Tenzin Yeshe Gyaltsen, đời thứ 15 của dòng Woser dẫn đầu, đã đến thăm Phân viện Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội và Tạp chí Nghiên cứu Phật học (NCPH).

Tăng đoàn Tu viện đã đến giao lưu, chia sẻ về nghiên cứu Phật học, tu học và hoạt động hoằng pháp, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa Phật giáo Việt Nam với cộng đồng Phật giáo quốc tế.

Dẫn đầu phái đoàn là Rinpoche Tenzin Yeshe Gyaltsen, được giới thiệu là vị nắm giữ dòng truyền thừa (Lineage Holder) của Kunkhen Jangchup Bumpa, vị sáng lập Tu viện Sera Mey, một trong những tu viện Phật giáo Tây Tạng lớn tại Tây Tạng và Ấn Độ.

Hòa thượng Thích Gia Quang trao tặng quà lưu niệm tới Ngài Rinpoche Tenzin Yeshe Gyaltsen

Chia sẻ tại buổi gặp, các thành viên phái đoàn bày tỏ niềm hoan hỷ khi có dịp đến Việt Nam, thăm Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ cũng như các cơ sở đào tạo Phật giáo. Phái đoàn đánh giá cao sự phát triển của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là tinh thần kính tín Tam bảo, tu học, hoằng pháp và những đóng góp của Phật giáo Việt Nam trong việc đưa giáo pháp đức Phật đến với đông đảo nhân dân trong nước cũng như cộng đồng quốc tế.

Theo chia sẻ của phái đoàn, quá trình đào tạo và tu học tại truyền thống Phật giáo Tây Tạng được tiến hành lâu dài, có hệ thống. Các hành giả trước hết được đào sâu nghiên cứu Phật giáo Nguyên thủy, sau đó tiếp tục học tập, nghiên cứu các truyền thống Phật giáo Đại thừa và Kim Cương thừa. Để đạt những trình độ học thuật và tu học cao, các vị có thể phải trải qua hàng chục năm đào tạo và thực hành.

Ngài Rinpoche Tenzin Yeshe Gyaltsen

Ngài Rinpoche Tenzin Yeshe Gyaltsen sinh tại Tây Tạng, sau đó sang Ấn Độ tu học và hoàn thành chương trình đào tạo về triết học Phật giáo. Ngài được Đức Đạt Lai Lạt Ma công nhận là vị tái sinh đời thứ 15 của dòng Woser và được khuyến khích đi đến nhiều quốc gia để chia sẻ, truyền bá giáo pháp.

Tháp tùng Rinpoche trong chuyến thăm có các vị Tăng sĩ đã trải qua quá trình đào tạo Phật học chuyên sâu, với trình độ tương đương bậc tiến sĩ triết học Phật giáo. Những chia sẻ của phái đoàn cho thấy sự chú trọng đồng thời giữa nghiên cứu học thuật, thực hành tu tập và trách nhiệm hoằng pháp.

Cư sĩ Giới Minh, Trưởng ban Biên tập Tạp chí NCPH phát biểu tại buổi gặp mặt

Một nội dung được các bên đặc biệt quan tâm là tinh thần đoàn kết giữa các truyền thống Phật giáo. Theo đó, dù có sự khác biệt về truyền thống, tông phái, phương pháp tu học hay quốc gia, những người con Phật đều cùng quy y Tam bảo - Phật, Pháp, Tăng và cùng hướng đến mục tiêu tu tập, hoằng pháp lợi sinh, đem lại an lạc và bình an cho con người.

Hòa thượng Thích Gia Quang

Phát biểu tại buổi gặp, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Thường trực kiêm Viện trưởng Phân viện Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học, thay mặt Phân viện và Ban Biên tập Tạp chí, bày tỏ niềm tri ân đối với Ngài Woser Rinpoche Tenzin Yeshe Gyaltsen cùng các thành viên Tăng đoàn đã dành thời gian đến thăm và có những chia sẻ ý nghĩa tại Phân viện và Tạp chí.

Hòa thượng đánh giá cao thông điệp được Rinpoche chia sẻ về sự bình đẳng của những người đến với đạo Phật. Dù là tu sĩ hay cư sĩ, phật tử thuộc các truyền thống khác nhau, tất cả đều cùng quy y Tam bảo, kính tín giáo pháp và cùng mang trách nhiệm hoằng dương chính pháp. Đây cũng là điểm gặp gỡ có ý nghĩa trong quá trình giao lưu, nghiên cứu và hợp tác Phật học giữa các truyền thống Phật giáo.

Cùng chụp hình lưu niệm

Hòa thượng Thích Gia Quang cảm ơn thiện tình của Ngài Rinpoche và phái đoàn, đặc biệt là lời mời lãnh đạo Phân viện, Tạp chí NCPH cùng cán bộ, thành viên có dịp sang Ấn Độ, thăm Tu viện Sera Mey, qua đó có thêm cơ hội trao đổi về nghiên cứu Phật học, kinh nghiệm tu tập, dịch thuật và hoằng pháp.

Hòa thượng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều đoàn Phật giáo quốc tế đến thăm, giao lưu với Phân viện Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội và Tạp chí Nghiên cứu Phật học; đồng thời mở rộng các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu Phật học, dịch thuật, tu học và hoằng pháp.

Chuyến thăm góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết và giao lưu giữa Phật giáo Việt Nam với Phật giáo quốc tế, qua đó cùng hướng đến mục tiêu nghiên cứu, bảo tồn và lan tỏa những giá trị trí tuệ, từ bi và hòa bình của giáo pháp đức Phật.

Tin và ảnh: Quốc Dũng