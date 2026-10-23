Chư Tăng TP.HCM Bố-tát, thính giới chung kỳ giữa tháng 9 ÂL tại Việt Nam Quốc Tự
Sáng nay, 14-9-Bính Ngọ (23-10-2026), chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự; chư Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, đại diện 22 khu vực Phật giáo Thành phố tham dự Lễ Bố-tát, tụng giới định kỳ theo truyền thống.
Theo truyền thống Đức Phật chế định, Bố-tát là nghi thức đặc thù của Tăng đoàn, còn được gọi ngày trưởng tịnh. Qua đó, các thành viên Tăng đoàn cùng nhắc nhở nhau về giới pháp xuất gia, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, hầu duy trì và phát triển Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.
Giữa đại chúng, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM đã trùng tuyên giới Tỳ-kheo và giới Bồ-tát.
Được biết, sau mùa An cư kiết hạ, chư Tăng GHPGVN TP.HCM mỗi tháng thực hiện 1 kỳ Bố-tát vào ngày 14 Âm lịch, tại Việt Nam Quốc Tự, cùng ôn lại những lời Đức Phật dạy cho chúng xuất gia, nhằm trưởng dưỡng nội lực tu tập, thanh tịnh tự thân và hòa hợp Tăng-đoàn.
Hình ảnh lễ Bố-tát, thính giới của chư Tăng TP.HCM, vào sáng nay, 14-8-Bính Ngọ, tại Việt Nam Quốc Tự:
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/anh-chu-tang-tphcm-bo-tat-thinh-gioi-chung-thuong-ky-tai-viet-nam-quoc-tu-post81406.html