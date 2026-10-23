Chư Tăng TP.HCM Bố-tát, thính giới chung kỳ giữa tháng 9 ÂL tại Việt Nam Quốc Tự

Chư Tăng cử hành nghi thức Bố-tát tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Theo truyền thống Đức Phật chế định, Bố-tát là nghi thức đặc thù của Tăng đoàn, còn được gọi ngày trưởng tịnh. Qua đó, các thành viên Tăng đoàn cùng nhắc nhở nhau về giới pháp xuất gia, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, hầu duy trì và phát triển Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Giữa đại chúng, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM đã trùng tuyên giới Tỳ-kheo và giới Bồ-tát.

Hòa thượng Thích Lệ Trang đã trùng tuyên giới Tỳ-kheo và giới Bồ-tát giữa đại chúng

Được biết, sau mùa An cư kiết hạ, chư Tăng GHPGVN TP.HCM mỗi tháng thực hiện 1 kỳ Bố-tát vào ngày 14 Âm lịch, tại Việt Nam Quốc Tự, cùng ôn lại những lời Đức Phật dạy cho chúng xuất gia, nhằm trưởng dưỡng nội lực tu tập, thanh tịnh tự thân và hòa hợp Tăng-đoàn.

Hình ảnh lễ Bố-tát, thính giới của chư Tăng TP.HCM, vào sáng nay, 14-8-Bính Ngọ, tại Việt Nam Quốc Tự:

Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Chư tôn đức tham dự lễ Bố-tát định kỳ tại Việt Nam Quốc Tự

Cùng ôn lại những lời Đức Phật dạy cho chúng xuất gia, nhằm trưởng dưỡng nội lực tu tập

Theo truyền thống Đức Phật chế định, Bố-tát là nghi thức đặc thù của Tăng đoàn

Chư Tăng thính giới tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Đại chúng thính giới nhằm ôn lại những điều Đức Phật dạy cho chúng xuất gia

Thành tâm hướng về Tam bảo