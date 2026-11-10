Chư Tăng Ni thính giới Bồ-tát tại tịnh xá Ngọc Phương (P.Hạnh Thông)

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; cùng chư tôn giáo đức liên phương đã niêm hương, đảnh lễ Tam bảo; đồng tụng chú Đại bi và phát lồ sám hối thanh tịnh tam nghiệp.

Hòa thượng Thích Giác Trí, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Thường trực Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử TP.HCM trùng tuyên giới Bồ-tát.

Bố-tát là nghi thức đặc thù của Tăng đoàn do Đức Phật chế định khi Ngài còn tại thế. Đây là ngày trưởng tịnh định kỳ thuyết giới

Theo truyền thống, chư Tăng Ni các phường: Hạnh Thông, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Nhơn, An Hội Tây và An Hội Đông duy trì mỗi tháng Bố-tát 2 lần tại các tự viện trên địa bàn.

Trước khi bắt đầu lễ Bố-tát, Hòa thượng Thích Giác Trí đã thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dịp này, Hòa thượng Thích Giác Trí thay lời chư tôn đức liên phường chúc mừng Tăng Ni trên địa bàn được tấn phong giáo phẩm trong năm 2026: Đại đức Thích Minh Châu (chùa Phổ Minh, P.Hạnh Thông); Đại đức Thích Tâm Thông (chùa Đồng Hiệp, P.Thông Tây Hội), Đại đức Thích Thiện Hạnh (chùa Huỳnh Kim, P.Thông Tây Hội) lên giáo phẩm Thượng tọa; Sư cô Thích nữ Chi Liên, Sư cô Thích nữ Pháp Liên (tịnh xá Ngọc Phương, P.Hạnh Thông) lên giáo phẩm Ni sư.

Mỗi kỳ Bố-tát, đại chúng cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của Tỳ-kheo, cùng nuôi lớn các thiện pháp, trau dồi Giới - Định - Tuệ, góp phần duy trì và phát triển Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh

Bên cạnh đó, chư tôn đức cũng triển khai các Phật sự sắp tới của Phật giáo liên phường: kế hoạch dâng hương tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; tổng kết hoạt động Phật sự của Phật giáo liên phường năm 2026 và tặng quà đến người khó khăn nhân dịp cuối năm.

Một số hình ảnh lễ Bố-tát:

Trang nghiêm khóa lễ Bố-tát tại tịnh xá Ngọc Phương