Chủ tài khoản Facebook 'Thanh Thật Thà' bị bắt vì đăng thông tin sai sự thật

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt chủ tài khoản Facebook "Thanh Thật Thà". Ảnh: CACC

Ngày 5/11/2026, Công an TPHCM cho biết, ngày 4/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Thanh (SN 1990, thường trú tại phường Tân Sơn Nhì) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an TPHCM tiếp nhận kiến nghị của Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM về việc một tài khoản Facebook đăng tải video chứa thông tin chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, quy kết sai sự thật về hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của công ty.

Qua rà soát, cơ quan điều tra xác định tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” do Trần Minh Thanh tạo lập và sử dụng. Ngày 24/10/2026, Thanh đăng tải video dài gần 10 phút, so sánh, đánh giá các ứng dụng gọi xe công nghệ. Theo cơ quan điều tra, video có nhiều nội dung xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty GSM.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thanh khai nhận đăng tải video nhằm thu hút người xem, tạo sự chú ý để kiếm tiền từ Facebook. Tuy nhiên, người này chưa được nền tảng trả tiền do chưa đáp ứng đủ điều kiện.