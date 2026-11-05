Chủ tài khoản Facebook 'Thanh Thật Thà' bị bắt tạm giam

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Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Thanh (SN 1990, ngụ phường Tân Sơn Nhì; chủ tài khoản Facebook "Thanh Thật Thà") về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trần Minh Thanh (tức “Thanh Thật Thà”) bị khởi tố. Ảnh: CA

Trước đó, Công an TPHCM tiếp nhận đơn kiến nghị từ Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM đề nghị xác minh và xử lý tài khoản Facebook đăng tải video chứa thông tin chưa kiểm chứng, xuyên tạc, quy kết sai sự thật về hoạt động doanh nghiệp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và quyền lợi hợp pháp của công ty.

Vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự xác định tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” do Trần Minh Thanh trực tiếp tạo lập và sử dụng.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, ngày 24/10, Thanh đăng tải một video dài gần 10 phút với nội dung so sánh, đánh giá các ứng dụng gọi xe công nghệ. Trong đó, Thanh đưa ra nhiều thông tin xuyên tạc, sai sự thật, làm tổn hại uy tín của Công ty GSM.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận hành vi đăng tải video với mục đích câu view, thu hút người xem và kiếm tiền từ nền tảng Facebook. Tuy nhiên, tài khoản của Thanh chưa được nền tảng này chi trả khoản tiền nào do chưa đủ điều kiện.

Công an TPHCM cảnh báo người dùng mạng xã hội phải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật. Việc đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm uy tín của tổ chức, cá nhân tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Không một cá nhân nào được lấy lý do “chia sẻ quan điểm cá nhân” hay “câu tương tác” để ngụy biện cho hành vi vi phạm pháp luật. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi phát ngôn, đăng tải hoặc chia sẻ trên không gian mạng và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung do mình đưa ra.