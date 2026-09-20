Chủ tài khoản cần làm gì khi nhận được cảnh báo an toàn giao dịch?

Trước tình trạng gian lận, lừa đảo ngày càng tinh vi, các ngân hàng không ngừng tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ khách hàng chủ động nhận diện và phòng ngừa rủi ro trong quá trình giao dịch.

Một số ngân hàng thương mại gần đây đã triển khai tính năng “Cảnh báo an toàn giao dịch” đối với giao dịch chuyển tiền thực hiện qua các kênh giao dịch của ngân hàng, nhằm hỗ trợ khách hàng nhận diện sớm những dấu hiệu cần lưu ý và kiểm tra lại thông tin trước khi xác nhận giao dịch.

Với tính năng này, trong quá trình thực hiện giao dịch, hệ thống ngân hàng có thể hiển thị cảnh báo an toàn giao dịch khi ghi nhận những dấu hiệu cần lưu ý liên quan đến giao dịch hoặc thông tin người nhận.

Cảnh báo có tính chất phòng ngừa, giúp khách hàng nhận diện rủi ro và có thêm thời gian kiểm tra, cân nhắc trước khi hoàn tất giao dịch.

Ngân hàng lưu ý, việc hiển thị cảnh báo không đồng nghĩa với việc ngân hàng kết luận người nhận hoặc tài khoản nhận tiền có hành vi gian lận, lừa đảo.

Chủ tài khoản không nên bỏ qua cảnh báo giao dịch từ ngân hàng.

Tùy thuộc vào dấu hiệu được ghi nhận, khách hàng (người chuyển tiền) có thể được:

Khuyến nghị kiểm tra lại thông tin trước khi tiếp tục giao dịch;

Yêu cầu xác nhận bổ sung để đảm bảo an toàn;

Tạm dừng giao dịch để kiểm tra và thực hiện các bước xác minh theo quy định.

Theo hướng dẫn của ngân hàng, khi màn hình hiển thị cảnh báo, chủ tài khoản không nên bỏ qua cảnh báo để tiếp tục giao dịch. Thay vào đó, cần bình tĩnh thực hiện các bước sau:

Đọc kỹ nội dung cảnh báo hiển thị trên màn hình trước khi xác nhận giao dịch.

Kiểm tra chính xác thông tin người nhận, bao gồm họ tên, số tài khoản, ngân hàng nhận và số tiền chuyển.

Xác minh trực tiếp với người nhận thông qua số điện thoại hoặc kênh liên hệ đáng tin cậy mà hai bên đã sử dụng trước đó.

Kiểm tra kỹ mục đích chuyển tiền, đặc biệt với các giao dịch theo hướng dẫn của người mới quen hoặc người tự xưng là cán bộ ngân hàng, công an, tòa án hay cơ quan nhà nước.

Chỉ tiếp tục giao dịch khi đã xác minh rõ người nhận, mục đích chuyển tiền và các thông tin liên quan.

Dừng giao dịch và liên hệ ngân hàng nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ có nguy cơ gian lận, lừa đảo.

Đặc biệt cảnh giác với các yêu cầu bất thường

Người chuyển tiền nên dừng giao dịch và kiểm tra lại thông tin nếu được yêu cầu:

Chuyển tiền vào “tài khoản an toàn” để phục vụ điều tra hoặc xác minh;

Cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN hoặc mã xác thực;

Cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chia sẻ màn hình điện thoại;

Chuyển tiền để nhận quà, nhận thưởng, hoàn phí hoặc lấy lại khoản tiền đã mất;

Nộp tiền để làm nhiệm vụ, nhận hoa hồng hoặc tham gia các hình thức đầu tư được quảng cáo với lợi nhuận cao;

Chuyển tiền gấp theo yêu cầu của người quen nhưng liên hệ từ số điện thoại hoặc tài khoản mới;

Chuyển tiền để “gỡ cảnh báo”, “mở khóa” hoặc “xác minh” tài khoản.

Các ngân hàng lưu ý khách hàng không cung cấp thông tin bảo mật hoặc thực hiện các thao tác theo yêu cầu bất thường dưới đây:

Cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN hoặc thông tin bảo mật;

Chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để xác minh giao dịch;

Chuyển tiền để gỡ cảnh báo hoặc mở khóa tài khoản;

Cài đặt ứng dụng không thuộc kênh chính thức của ngân hàng;

Cung cấp quyền điều khiển hoặc chia sẻ màn hình thiết bị.