Chư Sê công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Viên

Tại hội nghị, Đảng ủy xã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định bổ sung 6 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Sê khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí được chỉ định gồm: Dương Mạnh Huy - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Nguyễn Thị Lệ Thủy - Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND xã; Lê Đình Tuyền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã; Nguyễn Thành Long - Phó Trưởng Công an xã; Trương Minh Cẩn - Giám đốc Trung tâm Y tế Chư Sê và Phạm Văn Đồng - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Chư Sê.

Bí thư Đảng ủy xã Lý Anh Sang (thứ 4 từ phải sang) trao quyết định cho các đồng chí được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ xã Chư Sê, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hoàng Viên

Hội nghị cũng công bố quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng xã và Đảng bộ UBND xã Chư Sê; đồng thời thành lập 8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Các chi bộ được thành lập gồm: Chi bộ Văn phòng Đảng ủy; Chi bộ Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy; Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chi bộ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể; Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND; Chi bộ Phòng Văn hóa-Xã hội; Chi bộ Phòng Tài chính-Kế hoạch và Chi bộ Phòng Nông nghiệp-Hạ tầng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy xã Lý Anh Sang đề nghị các đồng chí được bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Đảng ủy xã Chư Sê thành lập 8 chi bộ trực thuộc. Ảnh: Hoàng Viên

Đối với các chi bộ mới thành lập, Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể; duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần hoàn thành việc chuyển giao tổ chức Đảng, hồ sơ và quản lý đảng viên, bảo đảm hoạt động liên tục, không gián đoạn công việc; lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.