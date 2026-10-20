Chú rể U80 lấy vợ kém 41 tuổi, tự lái siêu xe đi rước dâu

Đám cưới của ông Lư Vĩ Quốc và cô Dư Trọng Hân (32 tuổi) được tổ chức tại câu lạc bộ Song Ngư thuộc câu lạc bộ đua ngựa Hồng Kông (Trung Quốc).

Hôn lễ được tổ chức riêng tư. Sau đó, những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, trang QQ đưa tin.

Điểm nhấn đặc biệt trong đám cưới là chiếc Ferrari 348 mui trần màu đỏ do chính chú rể cầm lái để đón dâu. Đây là xe thuộc bộ sưu tập cá nhân của ông Lư Vĩ Quốc, được bảo dưỡng kỹ lưỡng.

Chiếc xe được sản xuất năm 1994, trùng với năm sinh của cô dâu. Sự trùng hợp thú vị này khiến chiếc Ferrari đỏ trở thành tâm điểm chú ý trong ngày trọng đại của cặp đôi.

Chiếc xe Ferrari màu đỏ có tuổi đời đúng bằng số tuổi cô dâu. Ảnh: QQ

Địa điểm tổ chức hôn lễ cũng gắn liền với những mối duyên đặc biệt. Cô dâu Dư Trọng Hân từng thực tập ngành thú y tại câu lạc bộ đua ngựa Hồng Kông, trong khi chú rể sở hữu ngựa đua.

Cha cô dâu, ông Dư Bá Lạc, là một nhà bình luận đua ngựa nổi tiếng tại xứ Cảng Thơm.

Hôn lễ có khoảng 400 khách mời. Do địa điểm tổ chức cách xa trung tâm thành phố, cô dâu chú rể thuê xe buýt đưa đón khách.

Hôn lễ của cặp đôi lệch tuổi được tổ chức riêng tư. Ảnh: QQ

Bên cạnh khoảng cách tuổi tác, học vấn và tài năng của cô dâu cũng khiến nhiều người chú ý. Dư Trọng Hân bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ.

Cô dâu bắt đầu học hát Quảng khúc từ năm 5 tuổi, lên sân khấu năm 6 tuổi và 3 lần liên tiếp giành giải nhất cuộc thi Quảng khúc liên trường Hồng Kông trong những năm tiểu học.

Sau thời gian học ngành liên quan đến sinh học tại Đại học McGill (Canada), cô trở về Hồng Kông theo đuổi ước mơ làm bác sĩ thú y. Năm nay, cô tốt nghiệp Đại học Thành phố Hồng Kông với thứ hạng cao nhất và được cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

Theo thông tin được chia sẻ, mối quan hệ giữa hai gia đình đã kéo dài hơn 20 năm. Cha cô dâu, ông Dư Bá Lạc, quen biết Lư Vĩ Quốc suốt 26 năm. Khi Dư Trọng Hân còn là học sinh tiểu học, tham gia các cuộc thi Quảng khúc, ông Lư đã biết người phụ nữ này. Trong thời gian dài, Dư Trọng Hân vẫn gọi ông là “bác Lư”.

Năm 2018, cả hai từng cùng biểu diễn Quảng Đông hí khúc trên sân khấu và vào vai vợ chồng.

Bước ngoặt tình cảm đến vào tháng 5 năm nay, sau khi Dư Trọng Hân hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp ngành thú y. Hôm đó, hai người trò chuyện thâu đêm, mượn lời ca Quảng khúc để bày tỏ tình cảm và chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương.

Chỉ 3 tuần sau khi xác lập quan hệ, các công việc chuẩn bị cho đám cưới đã được quyết định. Cuối tháng 5, ông Lư Vĩ Quốc tổ chức họp báo để công khai chuyện tình cảm.