Chú rể TP.HCM bật khóc khi thấy cô dâu mặc lại đồng phục trường cấp 3

Khoảnh khắc chú rể TP.HCM bật khóc vì trang phục của cô dâu Trong ngày cưới, Nhất Linh khiến Minh Đức bất ngờ khi xuất hiện trong bộ đồng phục của trường cấp 3 nơi cả hai từng là bạn học.

Ngày 17/10, sau khi chụp một số hình ảnh cho phần chuẩn bị trước lễ cưới, cô dâu Bùi Nhất Linh (sinh năm 2001, TP.HCM) nhanh chóng "trốn" chú rể Nguyễn Dương Minh Đức ra khu vực thay đồ riêng.

Thay vì đổi sang bộ váy cưới chính cho màn "first look" (khoảnh khắc đầu tiên chú rể nhìn thấy cô dâu trong bộ váy cưới), Linh lại mặc bộ đồng phục thể dục của THPT Võ Trường Toản, nơi cả hai từng cùng theo học. Khoảnh khắc quay lưng lại, nhìn thấy vợ trong trang phục đặc biệt, Đức không giấu nổi xúc động rồi bật khóc.

"Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc kể từ khi yêu nhau. Phản ứng của anh khiến tôi cũng rất bất ngờ và xúc động theo", Linh nói với Tri Thức - Znews.

Khoảnh khắc đặc biệt nhất ngày cưới

Nói về món quà chuẩn bị cho nửa kia, Nhất Linh cho biết cô và ê-kíp cưới cố gắng giữ bí mật đến phút chót để tạo sự bất ngờ. Vì không còn giữ đồng phục cũ, cô mượn từ em gái, cũng là học sinh THPT Võ Trường Toản.

"Tôi cố gắng thay đồ thật nhanh, rồi bước đến âm thầm bên anh để tạo ra khoảnh khắc đẹp nhất ở cuối sân khấu", Linh kể.

Ý tưởng này cũng bắt nguồn từ lời hẹn chụp ảnh đôi ở trường cũ khi cả xác định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên vì trường đang trong quá trình sửa sang, không thể chụp hình, Linh mới nghĩ đến việc mặc đồng phục trong đám cưới.

Với chú rể Minh Đức, trước khi được cô dâu vỗ vai gọi quay người lại, anh đã chìm đắm trong không gian nhiều cảm xúc với ánh đèn chiếu nhẹ, bài nhạc yêu thích quen thuộc, dòng tên hai người được in trên sân khấu. Nhiều kỷ niệm cũ của cả hai cũng ùa về trong tâm trí anh.

Linh bí mật chuẩn bị cho màn "first look" trong ngày cưới với bộ đồng phục cấp 3.

"Khi quay đầu lại, tôi tưởng sẽ thấy Linh trong bộ váy cưới nhưng thay vào đó lại là cô nữ sinh Võ Trường Toản năm nào. Mọi thứ như vỡ òa trong tôi, nước mắt cứ thế trào ra vì xúc động", anh nói.

Tự nhận là người hay hoài niệm về quá khứ, chú rể TP.HCM tâm sự thời đi học là một trong những khoảng thời gian anh trân trọng nhất bởi sự hồn nhiên, vô tư. Mỗi khi cùng Linh bắt gặp những học sinh cấp 3 chở nhau về sau giờ học thêm trên đường, trên tay là ly trà sữa, bịch bánh tráng, anh thường cảm thán: "Nhìn vui thật, anh muốn trải nghiệm lại cảm giác đó một lần nữa. Nhìn sao mà trong sáng, vô lo, chỉ có tình cảm thuần túy thôi".

Bởi vậy, hình ảnh Linh mặc bộ đồng phục năm nào trở thành khoảnh khắc đặc biệt nhất, khiến anh không thể quên trong ngày trọng đại vừa qua.

7 năm bên nhau

Mối nhân duyên của cặp đôi TP.HCM bắt đầu từ việc học chung lớp cấp 3. Linh ngồi cùng bàn, cách Đức chỉ một bạn học, thường hỏi bài vì anh học giỏi các môn tự nhiên.

Trong khi đó, Minh Đức ấn tượng Linh là cô gái hướng ngoại, hòa đồng, luôn xuất hiện với hình ảnh vui vẻ. Dù cảm thấy "chung tần số", anh khi đó chưa từng nghĩ cô bạn này một ngày nào đó sẽ trở thành vợ mình.

Cặp đôi TP.HCM đi từ tình bạn đến tình yêu.

Dần dần, cả hai bắt đầu dành cho nhau nhiều sự chú ý hơn, rồi tình bạn phát triển thành tình yêu khi tốt nghiệp. Thời gian qua, cặp đôi bằng tuổi cũng không ít lần giận hờn, cãi vã, nhưng cố gắng ngồi lại nói chuyện thẳng thắn để hiểu và thông cảm cho đối phương hơn. Cuối cùng, cả hai đi đến cái kết đẹp sau 7 năm bên nhau.

Với Đức, Linh không chỉ là bạn học, người yêu mà còn là người đồng điệu trong nhiều mặt.

"Không biết phải giải thích thế nào, nhưng tôi chỉ biết rằng phải lấy cô ấy, chỉ có thể là cô ấy thôi", anh chia sẻ.

Mai An