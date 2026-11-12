'Chú rể' Phương Mỹ Chi viết tâm thư sau đám cưới lần 2

Sau đêm nhạc Dân chơi dân ca 2 diễn ra tại Hà Nội tối 7/11, Bảo Định tiếp tục khiến khán giả chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh bên Phương Mỹ Chi cùng những dòng tâm sự đầy cảm xúc. Nam diễn viên gọi đêm diễn là một kỷ niệm đẹp, đồng thời bày tỏ sự lưu luyến sau màn tái hiện đám cưới trên sân khấu.

“Quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều ký ức. Như một giấc mơ đẹp đến nỗi lưu luyến mãi không muốn thức dậy”, Bảo Định viết. Anh còn gửi gắm những lời nhắn giàu cảm xúc: “Một lời cảm ơn gửi vào gió, một lời chúc gửi vào trăng và một lời hứa gửi vào những cơn mưa. Khi gió thổi đến sẽ là những thầm thì biết ơn, khi đêm sáng trăng thì sẽ thấy không còn sợ hãi và khi mưa đến sẽ giúp rửa trôi những muộn phiền”.

Bảo Định gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh bên Phương Mỹ Chi.

Cuối bài đăng, nam diễn viên gửi lời đến “quý khán giả muôn nơi và những người thương”. Những chia sẻ này nhận được sự quan tâm bởi trước đó, Bảo Định và Phương Mỹ Chi đã có màn kết hợp tạo hiệu ứng tốt trong MV Thiên đường với người thương.

Tại đêm nhạc ở Hà Nội, Bảo Định xuất hiện bên cạnh Phương Mỹ Chi. Cả hai tiếp tục hóa thân thành cô dâu, chú rể, tái hiện câu chuyện tình yêu mang màu sắc văn hóa Khmer Nam Bộ. Hình ảnh Phương Mỹ Chi diện váy cưới lộng lẫy, còn Bảo Định mặc trang phục trắng, thổi sáo và trao nhau những ánh nhìn tình tứ khiến khán giả thích thú.

Đây là lần thứ hai Bảo Định và Phương Mỹ Chi tái hiện màn đám cưới trên sân khấu sau đêm nhạc tại TP.HCM hồi tháng 10. Trước đó, cả hai từng gây chú ý khi xuất hiện trong MV Thiên đường với người thương, phát hành tháng 8/2026. Sản phẩm kể câu chuyện tình yêu của đôi trai gái Khmer từ thuở thanh mai trúc mã đến khi trưởng thành và nên duyên vợ chồng. Đây cũng là lần đầu tiên Phương Mỹ Chi và Bảo Định hợp tác trong một dự án âm nhạc.

Bảo Định và Phương Mỹ Chi.

Trong quá trình ghi hình MV, Bảo Định từng gây thiện cảm bởi sự quan tâm dành cho bạn diễn. Ở những phân cảnh khó lấy cảm xúc, nam diễn viên chủ động trò chuyện, động viên để Phương Mỹ Chi bình tĩnh tiếp tục diễn xuất. Đặc biệt, sau khi hoàn thành cảnh đám cưới, nữ ca sĩ bật khóc vì xúc động và được Bảo Định ôm an ủi. Những khoảnh khắc hậu trường góp phần khiến câu chuyện tình của hai nhân vật được khán giả quan tâm hơn.

Sau lần kết hợp đầu tiên, Bảo Định và Phương Mỹ Chi tiếp tục đưa câu chuyện trong MV lên sân khấu, tạo nên màn tái ngộ được người hâm mộ mong đợi. Dù những hình ảnh cô dâu, chú rể khiến nhiều khán giả thích thú, đây vẫn là màn hóa thân phục vụ biểu diễn, không phải đám cưới ngoài đời của cả hai.

Về sự nghiệp, Bảo Định là diễn viên từng có thời gian làm nhiều công việc trước khi theo đuổi nghệ thuật. Anh được chú ý rộng rãi sau vai Sửu trong phim điện ảnh Tử chiến trên không. Vai diễn này giúp nam diễn viên giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24. Gần đây, Bảo Định tiếp tục xuất hiện trong dự án truyền hình Kế hoạch CM12 với vai K27.

Từ một lần kết hợp trong MV đến những màn trình diễn trên sân khấu, Bảo Định và Phương Mỹ Chi đang tạo nên câu chuyện nghệ thuật có sức lan tỏa riêng. Tâm thư mới nhất của nam diễn viên cũng cho thấy đêm nhạc tại Hà Nội để lại nhiều cảm xúc, không chỉ với khán giả mà còn với những người trực tiếp tham gia biểu diễn.