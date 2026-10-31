Chú rể Nepal mang 8 mâm sính lễ sang Việt Nam hỏi cưới bạn thân

Tháng 10/2026, Nguyễn Khả Ái Nhi (SN 2000, quê Tp.HCM) và Praharsha Maharjan (SN 2000, người Nepal) tổ chức đám cưới tại quê nhà cô dâu ở Tp.HCM, mở ra chặng đường mới sau hành trình từ tình bạn đến tình yêu.

Được biết, cả hai hiện làm việc trong lĩnh vực logistics tại Melbourne, Úc. Những hình ảnh về lễ vu quy của cô dâu Việt và chú rể Nepal thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng sau khi chia sẻ lên mạng xã hội.

Sau 10 năm quen biết, cô gái Việt và chàng trai Nepal quyết định về chung một nhà. Ảnh: NVCC

Theo Vietnamnet, cặp đôi quen nhau vào năm 2016, khi học cùng trường cấp ba tại Adelaide (Úc). Từ những người bạn chung trường, cả hai dần trở nên thân thiết.

Cuối năm 2017, Ái Nhi trở về Việt Nam rồi lần lượt sang Hàn Quốc, Mỹ học tập và làm việc. Trong khi đó, Praharsha hoàn thành việc học tại Adelaide rồi chuyển đến Melbourne sinh sống.

Dù cách xa nhau hàng nghìn cây số, cả hai vẫn giữ liên lạc. Họ còn có lời hứa, nếu một ngày một trong số họ trở về quê hương Việt Nam hoặc Nepal, người còn lại sẽ đến thăm.

Tháng 3/2023, khi Praharsha về Kathmandu (Nepal) thăm gia đình, Ái Nhi quyết định thực hiện lời hứa năm nào. Chuyến thăm 5 ngày trở thành bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người.

Trong 5 ngày ở Nepal, họ cùng khám phá những địa điểm văn hóa. Chính chuyến đi ấy khiến Ái Nhi bắt đầu nhìn Praharsha bằng một ánh mắt khác và tình cảm của cả hai dần nảy nở.

"Khi đến thăm tháp Phật giáo, mình và anh nói đùa rằng nếu đến năm 30 tuổi cả hai chưa kết hôn thì sẽ cưới nhau. Khi ghé thăm đền Hindu, mình còn vô tình đặt vòng hoa mala lên cổ anh mà không biết rằng vòng hoa đó có ý nghĩa trong hôn nhân", Ái Nhi chia sẻ với Thanh Niên.

Khi Ái Nhi lên máy bay về Mỹ, Praharsha đã quyết định thổ lộ tình cảm của mình.

Tháng 6/2023, Praharsha sang Việt Nam, chính thức ngỏ lời cầu hôn đồng thời xin phép gia đình Nhi để được tiến tới hôn nhân.

Tháng 2/2024, Ái Nhi chuyển đến Melbourne để bắt đầu cuộc sống mới cùng Praharsha. Họ cũng đăng ký kết hôn trong năm đó nhưng thời gian gần đây mới tổ chức lễ vu quy và đám cưới. Cô gái Việt cảm thấy may mắn khi được gia đình ủng hộ mối quan hệ này cũng như quyết định chuyển từ Mỹ sang Úc.

"Điều khiến mình trân trọng mối quan hệ này là có cảm giác thân thuộc, tin tưởng khi ở bên anh. Cả hai biết nhau từ khi còn rất trẻ và vẫn giữ liên lạc, gắn bó thân thiết dù có rào cản về khoảng cách địa lý. Mình cũng cảm nhận được sự nghiêm túc khi anh chủ động bày tỏ tình cảm, sang Việt Nam gặp gia đình và xin phép mẹ mình trước khi cầu hôn", Ái Nhi tâm sự.

Đối với cặp đôi, đám cưới không chỉ là dịp hai người chính thức bước vào chặng đường mới mà còn là cơ hội để hai gia đình cùng gìn giữ và tôn vinh giá trị văn hóa mỗi bên. Vì vậy, họ tổ chức hôn lễ theo nghi thức truyền thống của Việt Nam và Nepal.

Nhà trai mang lễ vật sang hỏi cưới cô gái Việt. Ảnh: NVCC

Đoàn nhà trai 12 người gồm người thân của chú rể từ Nepal và bạn bè của cặp đôi từ Úc sang tham dự. Tất cả cùng diện trang phục truyền thống Newari do gia đình chú rể chu đáo chuẩn bị từ trước.

Nhà trai mang đến 8 mâm lễ vật, trong đó có 6 mâm theo phong tục Việt Nam gồm trầu cau, trà rượu, bánh phu thê… và 2 mâm theo truyền thống Nepal gồm trang phục, giày dép, trang sức cùng những vật phẩm khác cho cô dâu.

"Dù khác biệt ngôn ngữ và văn hóa, gia đình chồng vẫn cố gắng tìm hiểu để thực hiện đầy đủ các nghi thức cưới hỏi truyền thống của Việt Nam. Điều đó khiến tôi rất xúc động", Ái Nhi nói.

Ảnh: NVCC

Hôn lễ của Ái Nhi được chia thành hai phần riêng biệt, bắt đầu bằng lễ gia tiên theo phong tục của người Việt. Sau nghi thức xin nhập gia, hai gia đình lần lượt chào hỏi, giới thiệu người thân. Cô dâu ra mắt nhà trai rồi cùng chú rể thắp hương gia tiên, trao quà và nhẫn cưới.

Kết thúc phần lễ theo truyền thống Việt Nam, Ái Nhi được người thân hỗ trợ thay sang trang phục truyền thống Nepal để tiếp tục nghi lễ Newari theo phong tục nhà trai.

Dưới sự chủ trì của một tu sĩ Hindu, cặp đôi lần lượt thực hiện các nghi thức truyền thống gồm: Tika, trao nhẫn, trao vòng hoa Mala/Varmala, Omkhara/Ankhara và trao đổi trang sức.

Trong đó, Tika là nghi thức chúc phúc, cầu mong bình an, may mắn và hạnh phúc. Nghi thức Mala/Varmala là khoảnh khắc cô dâu chú rể trao vòng hoa cho nhau, tượng trưng cho sự đón nhận và gắn kết trong hôn nhân. Phần trao đổi trang sức thể hiện tình cảm, sự trân trọng và chúc phúc của gia đình dành cho đôi trẻ.

Với Ái Nhi, được trải nghiệm nghi thức cưới hỏi của cả hai nền văn hóa là niềm hạnh phúc khó diễn tả. Mỗi nghi thức giúp cô hiểu thêm về văn hóa, tín ngưỡng và truyền thống của quê hương cũng như phía nhà chồng.

Ảnh: NVCC.

"Đối với tôi, việc kết hợp nghi lễ Newari với phong tục cưới hỏi truyền thống của Việt Nam không chỉ là sự giao thoa giữa hai nền văn hóa mà còn là cách để hai vợ chồng tôn trọng nguồn cội của nhau, gìn giữ bản sắc gia đình và cùng nhau bắt đầu hành trình hôn nhân với sự gắn kết của cả hai nền văn hóa", Nhi chia sẻ.

Trong khi đó, chú rể Praharsha cho biết một trong những nghi thức cưới hỏi ở Việt Nam khiến anh ấn tượng là lễ trà, cầu mong tổ tiên phù hộ cho đôi trẻ khi kết hôn. Anh cho rằng nghi thức này thể hiện sự kính trọng với người lớn tuổi cũng như duy trì mối liên kết với các thế hệ đi trước.

Với anh, vợ là người ấm áp, tốt bụng và chân thành. Từ khi mới là bạn bè, anh đã yêu quý sự thân thiện, cách chị Nhi kết nối với người khác cũng như nguồn năng lượng tích cực mang đến cho những người xung quanh. Quãng thời gian ấy khiến sự gắn kết của cả hai trở nên đặc biệt, anh cho rằng mối quan hệ của họ được xây dựng trên nền tảng của sự thấu hiểu, tin tưởng và đồng hành trong nhiều năm.

"Khoảnh khắc cô ấy nói "đồng ý" với lời cầu hôn là kỷ niệm mà tôi nhớ mãi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thường nhìn lại những bức ảnh khoảnh khắc bản thân đeo chiếc nhẫn vào tay cô ấy. Lúc đó, tôi hạnh phúc đến mức không diễn tả thành lời. Tôi cảm thấy may mắn khi có một người bạn đời không chỉ là vợ mà còn là người bạn thân nhất", chú rể Nepal trải lòng.

Anh Praharsha đang trong quá trình tìm hiểu và thích nghi văn hóa Việt Nam. Mỗi buổi sáng, anh cùng vợ thực hiện nghi thức cầu nguyện và tưởng nhớ tổ tiên của gia đình. Trong tương lai, cặp vợ chồng mong muốn xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, luôn yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau tại Melbourne, đồng thời vẫn duy trì sự gắn kết với cả hai nền văn hóa Nepal và Việt Nam.