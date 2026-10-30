Chú rể mời cư dân mạng đến dự đám cưới vì thiếu người thân, kết quả khiến ai cũng bất ngờ

Vì có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, một chàng trai tại Trung Quốc lo lắng đám cưới của mình sẽ trở nên vắng vẻ khi không có nhiều người thân, bạn bè đến chung vui. Anh quyết định đăng video lên mạng xã hội, ngỏ lời mời cư dân mạng đến dự tiệc cưới. Không ngờ, lời mời tưởng chừng chỉ mang tính chất vui vẻ này lại nhận được sự hưởng ứng ngoài sức tưởng tượng. Gần 200 người từ nhiều nơi đã tìm đến, mang theo quà tặng, thực phẩm và cả sự giúp đỡ thiết thực dành cho chú rể.

Theo truyền thông Trung Quốc, câu chuyện xảy ra tại thôn Vân Phong, huyện Di Lương, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam. Chú rể họ Từ (tên đã được thay đổi) có tuổi thơ thiếu vắng tình thân. Khi anh mới 3 tuổi, cha qua đời. Hai năm sau, mẹ đi bước nữa, để lại anh và anh trai cho bà nội chăm sóc. Sau này, bà nội cũng qua đời, khiến gia đình anh càng ít người thân có thể nương tựa.

Vì không có nhiều họ hàng, Từ dự tính dù tất cả người thân có mặt trong ngày cưới, số khách cũng chỉ đủ ngồi khoảng 2-3 bàn. Anh lo rằng hôn lễ của mình sẽ trở nên đìu hiu, thiếu đi không khí náo nhiệt vốn có của một ngày trọng đại. Chính vì vậy, anh quyết định quay video đăng tải lên mạng xã hội, mời những người xa lạ trên khắp cả nước đến chung vui trong tiệc cưới dự kiến tổ chức vào ngày 31/10.

Ban đầu, Từ chỉ nghĩ sẽ có khoảng 10-20 người hưởng ứng lời mời. Tuy nhiên, diễn biến sau đó khiến anh không khỏi bất ngờ. Video nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ mong muốn đến dự đám cưới, vừa để chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ, vừa giúp chú rể có một ngày vui đông đủ và đáng nhớ hơn.

Theo chia sẻ của Từ, chỉ trong vài ngày, anh đã đón tiếp gần 200 người từ nhiều địa phương khác nhau. Lượng người quan tâm tăng nhanh đến mức anh gần như không có thời gian trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại. Điều khiến anh xúc động hơn cả là nhiều người không chỉ đến chung vui mà còn chủ động mang theo những món quà thiết thực.

Có người lái ô tô sang đến để góp phần tạo không khí náo nhiệt cho đám cưới. Người khác mang tặng tủ lạnh, lò sưởi, thậm chí có người hào phóng đem cả một con lợn đến làm thực phẩm phục vụ tiệc cưới. Đặc biệt, một số cư dân mạng còn chủ động hỗ trợ thuê đầu bếp, giúp gia đình chuẩn bị chu đáo hơn cho ngày trọng đại.

Từ không giấu được sự cảm động trước tình cảm của những người vốn chưa từng quen biết. Với anh, sự xuất hiện của họ không chỉ giúp đám cưới thêm đông vui mà còn mang đến cảm giác ấm áp, bù đắp phần nào những thiếu hụt tình thân mà anh đã trải qua từ nhỏ.

Ảnh minh họa

Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước lòng tốt của những người xa lạ, cho rằng một lời mời chân thành đôi khi có thể kết nối những con người chưa từng gặp mặt và tạo nên những kỷ niệm khó quên. Trong hoàn cảnh của Từ, sự nhiệt tình của cộng đồng khiến ngày cưới không còn là câu chuyện riêng của một gia đình ít người thân, mà trở thành dịp để nhiều người cùng chia sẻ niềm vui.

Tuy nhiên, khi số lượng người dự kiến đến tham dự ngày càng tăng, một số ý kiến cũng cảnh báo về những khó khăn có thể phát sinh. Việc nhiều người từ xa đổ về một ngôi làng nhỏ có thể gây áp lực lên chỗ ở, ăn uống, giao thông và khả năng tiếp đón của địa phương. Vì vậy, cư dân mạng được khuyến cáo nên cân nhắc điều kiện thực tế, tránh để sự nhiệt tình vô tình tạo thêm gánh nặng cho gia đình chú rể và người dân trong vùng.

Trước sự chú ý bất ngờ của dư luận, cơ quan văn hóa và du lịch huyện Di Lương cho biết đã cử nhân viên đến thôn Vân Phong khảo sát thực tế. Chính quyền xã Lạc Vượng cũng đang liên hệ, trao đổi với Từ để phối hợp xử lý các vấn đề liên quan. Đại diện ban thôn xác nhận đã nhận được thông báo về tiệc cưới, song trước đó không lường trước được sự việc sẽ thu hút đông đảo người quan tâm đến vậy.

Hiện địa phương cần tiếp tục đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống đường sá, phương án đón tiếp khách và các biện pháp bảo đảm giao thông, nhằm hạn chế những bất tiện có thể xảy ra khi lượng người đổ về tăng cao.

Từ một lời mời xuất phát từ nỗi lo đám cưới thiếu vắng người thân, câu chuyện của chú rể họ Từ đã trở thành minh chứng cho sức lan tỏa của lòng tốt trên mạng xã hội. Dù vẫn còn những vấn đề cần được tính toán để bảo đảm hôn lễ diễn ra thuận lợi, sự hưởng ứng của gần 200 người xa lạ đã mang đến cho anh một món quà đặc biệt: cảm giác được sẻ chia và đồng hành trong ngày quan trọng của cuộc đời.