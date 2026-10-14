Chú rể lên mạng mời ăn cưới miễn phí, hơn 100 người lạ đến chung vui

Ngày 19/9, Đới Bưu (26 tuổi, sống tại huyện Hoàng Pha, Tp.Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) gây chú ý khi đăng video mời cộng đồng mạng đến dự đám cưới của mình: "Không cần tiền mừng, chỉ cần mọi người đến là được".

Ban đầu, anh cho rằng chỉ khoảng hơn 10 người hưởng ứng. Tuy nhiên, video nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm lượt thích ngay trong ngày đầu tiên.

Nhiều người đề nghị anh lập nhóm trò chuyện để đăng ký tham dự. Chỉ sau 1 đêm, gần 2.000 người đã tham gia nhóm trên nền tảng Douyin, trang QQ đưa tin.

"Tôi chỉ đăng tải video ngắn một cách ngẫu nhiên, nhưng không ngờ lại được mọi người hưởng ứng đến vậy", Đới Bưu nói.

Trước sự nhiệt tình của cư dân mạng, gia đình chú rể vừa bất ngờ vừa lo ngại không thể chu toàn khâu tiếp đón. Sau cùng, anh quyết định tổ chức bốc thăm để chọn khách mời, với khoảng 10 bàn tiệc đã có người xác nhận tham dự.

Nhiều người dù không quen biết chú rể nhưng rất nhiệt tình hưởng ứng lời mời đám cưới. Ảnh: QQ

Ngày 6/10, Đới Bưu và cô dâu Lôi Tư Di, cùng 26 tuổi, tổ chức đám cưới theo phong tục truyền thống tại quê nhà. Hơn 100 người dùng mạng đã không quản đường xa tìm đến chúc phúc cho đôi uyên ương, biến lời mời ngẫu hứng trên mạng thành một cuộc hội ngộ đông vui và đầy bất ngờ.

Số khách thực tế đông hơn dự kiến khiến gia đình Đới Bưu phải kê thêm 2 bàn so với kế hoạch ban đầu. Khoảng đất trống trước nhà được tận dụng làm nơi tổ chức tiệc. Ghế ngồi không đủ, gia đình phải sang nhà hàng xóm mượn; một số bàn còn được bố trí trước cửa nhà bên cạnh.

Thực đơn gồm 22 món, trong đó có các đặc sản địa phương như bánh thịt, thịt viên, bào ngư, cua và nhiều món khác.

Dù chú rể đã nói rõ khách không cần mang tiền mừng, nhiều người vẫn gửi lì xì, phần lớn khoảng 100-200 nhân dân tệ (380.000 - 770.000 đồng). Một số vị khách còn chuẩn bị lược, mỹ phẩm và lá cờ có chữ ký chung của nhiều người để tặng đôi vợ chồng trẻ.

"Thực ra, có mừng tiền hay không, không quan trọng. Điều khiến tôi cảm động là sự ấm áp mà mọi người mang đến", Đới Bưu chia sẻ.

Dù vậy, sự chú ý bất ngờ từ cộng đồng mạng cũng khiến Đới Bưu vấp phải những ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng anh tổ chức đám cưới theo cách này nhằm đánh bóng tên tuổi, song chàng trai khẳng định đây không phải mục đích của mình.

Sau đám cưới, anh dự định tổ chức thêm các hoạt động gặp gỡ như đi bộ đường dài hoặc tham gia chương trình thiện nguyện, tạo cơ hội để những người quen nhau qua sự kiện tiếp tục kết nối. Đới Bưu cũng mong sự việc giúp nhiều người biết đến quê hương Hoàng Pha, nơi không chỉ có cảnh đẹp mà còn có nhiều món ăn ngon.

Trái ngược với câu chuyện trên, một cặp đôi ở Hồ Nam (Trung Quốc), cùng làm việc tại nhà tang lễ, quyết định tổ chức đám cưới sau hơn 1 năm yêu nhau. Thế nhưng trong ngày trọng đại, không một người bạn hay người thân nào xuất hiện.

Theo nội dung được chia sẻ, chú rể 29 tuổi làm tại một nhà tang lễ và đảm nhận công việc trang điểm, chỉnh trang thi thể. Trong thời gian làm việc, anh quen một nữ đồng nghiệp 34 tuổi. Sự đồng cảm khiến cả hai dần nảy sinh tình cảm. Sau hơn một năm hẹn hò, họ quyết định kết hôn.

Những tưởng cặp đôi sẽ có một đám cưới trọn vẹn với sự có mặt đông đủ của người thân, bạn bè, thế nhưng điều xảy ra sau đó lại khiến cả hai hụt hẫng.

Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy chú rể mặc vest, cầm bó hoa và chuẩn bị đón cô dâu. Không có bạn bè đến làm phù rể, phù dâu. Sau khi đón cô dâu, đoàn xe nhanh chóng rời đi. Tại nơi tổ chức lễ cưới, căn phòng gần như trống không.

Chú rể liên tục kiểm tra điện thoại. Người nói có việc đột xuất, người viện lý do con nhỏ bị bệnh, người không thể sắp xếp thời gian. Cuối cùng, những người được mời đều không xuất hiện. Một số người chỉ gửi tiền mừng thay cho việc trực tiếp đến dự.

Chờ đợi trong vô vọng, chú rể nhìn căn phòng vắng người với vẻ buồn bã. Sau đó, anh bước vào phòng để gặp cô dâu. Khi tấm khăn voan được vén lên, cả hai đều không giấu được sự xúc động.

Chú rể cố nở nụ cười, nói với vợ rằng có lẽ mọi người không thể đến, nhưng điều đó không quan trọng vì bên cạnh họ vẫn còn cha mẹ và quan trọng nhất là cả hai có nhau. Cô dâu cũng động viên chồng rằng cuộc sống cuối cùng vẫn phải do chính mình vun vén. Sau đó, chú rể quỳ xuống trao nhẫn cho cô dâu. Hai người ôm nhau giữa không gian vắng lặng.

Sau khi được chia sẻ, sự việc nhận được sự quan tâm lớn với nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng việc hai người làm việc tại nhà tang lễ không nên trở thành lý do để họ bị đối xử khác biệt.

Một bộ phận khác lại cho rằng mỗi người có những quan niệm và điều kiêng kỵ riêng. Việc không muốn tham dự một đám cưới vì cảm thấy không thoải mái với nghề nghiệp của cô dâu, chú rể là lựa chọn cá nhân. Nếu đã gửi tiền mừng thay lời chúc phúc, họ cho rằng cũng không nên tiếp tục trách móc.