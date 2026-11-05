'Chú rể' hơn 9 tuổi công khai bày tỏ với Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi là một trong những nữ ca sĩ trẻ nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả nhờ giọng hát giàu cảm xúc cùng màu sắc âm nhạc riêng biệt. Không chỉ ghi dấu ấn trên sân khấu, những màn kết hợp ăn ý của giọng ca sinh năm 2003 với các đồng nghiệp cũng thường xuyên trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.

Mới đây, đêm nhạc của Phương Mỹ Chi tại Hà Nội nhận được sự ủng hộ đông đảo từ khán giả. Theo chia sẻ của diễn viên Bảo Định, chương trình đã hết vé, cho thấy sức hút của nữ ca sĩ đối với công chúng.

Bảo Định công khai chúc mừng khi Phương Mỹ Chi được nhiều khán giả ủng hộ.

Đáng chú ý, nam diễn viên còn công khai gửi lời chúc mừng đến Phương Mỹ Chi: "Hôm nay Sài Gòn đổ cơn mưa lớn chắc là để chúc mừng công chúa nè".

Cách gọi Phương Mỹ Chi là "công chúa" cùng lời chúc mừng gần gũi của Bảo Định nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đặc biệt, nam diễn viên vốn được đông đảo khán giả gọi vui là "chú rể" của Phương Mỹ Chi sau màn kết hợp trong MV Thiên Đường Với Người Thương. Chính vì vậy, động thái mới của anh càng khiến những người yêu mến cặp đôi thêm thích thú.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định bén duyên khi cùng tham gia MV Thiên Đường Với Người Thương. Cả hai hóa thân thành một cặp đôi có nhiều khoảnh khắc tình tứ, thể hiện sự ăn ý qua từng phân cảnh. Không chỉ tạo được hiệu ứng tốt trên màn ảnh, Phương Mỹ Chi và Bảo Định còn duy trì mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Những tương tác tự nhiên, vui vẻ của hai người khiến khán giả càng thêm yêu thích và tích cực "đẩy thuyền".

Bảo Định hơn Phương Mỹ Chi 9 tuổi. Tuy nhiên, khoảng cách tuổi tác không khiến những màn tương tác giữa cả hai trở nên gượng gạo. Trái lại, sự gần gũi của nam diễn viên với nữ ca sĩ tạo nên nhiều khoảnh khắc hài hước, đáng yêu. Sau MV, người hâm mộ còn hài hước gọi Bảo Định là "chú rể", còn Phương Mỹ Chi là "cô dâu".

Bảo Định và Phương Mỹ Chi có mối quan hệ thân thiết.

Đáng chú ý, trong đêm nhạc trước đó của Phương Mỹ Chi tại TP.HCM, Bảo Định đã trực tiếp xuất hiện trong tiết mục Thiên Đường Với Người Thương. Cả hai cùng tái hiện khung cảnh đám cưới từng xuất hiện trong MV, mang đến màn trình diễn đặc biệt khiến khán giả phấn khích. Sự kết hợp ăn ý cùng những tương tác tự nhiên giúp tiết mục trở thành một trong những điểm nhấn được người hâm mộ nhắc đến.

Sau màn tái hợp này, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn Bảo Định sẽ tiếp tục góp mặt trong đêm nhạc của Phương Mỹ Chi tại Hà Nội. Không ít người hy vọng cả hai sẽ một lần nữa tái hiện tiết mục đám cưới để chiều lòng những người yêu mến cặp đôi. Dù vậy, việc nam diễn viên có xuất hiện trong chương trình hay không vẫn là điều được khán giả chờ đợi.

Bảo Định và Phương Mỹ Chi tái hiện cảnh đám cưới ở đêm nhạc tại TP.HCM.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đang có những bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp âm nhạc. Từ hình ảnh "cô bé dân ca" bước ra từ chương trình Giọng hát Việt nhí, nữ ca sĩ từng bước định hình phong cách riêng, kết hợp chất liệu âm nhạc truyền thống với hơi thở hiện đại. Đây cũng là hướng đi giúp cô tạo được dấu ấn giữa thị trường âm nhạc có nhiều nghệ sĩ trẻ cạnh tranh.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi không còn đóng khung bản thân trong những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Nữ ca sĩ chủ động thử nghiệm nhiều thể loại, cách thể hiện và hình ảnh mới, đồng thời chú trọng đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc. Dù có sự thay đổi về phong cách, cô vẫn giữ được nét riêng trong giọng hát và tình cảm dành cho những giá trị âm nhạc truyền thống.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình trưởng thành của Phương Mỹ Chi là việc tham gia chương trình Sing! Asia 2025. Tại sân chơi âm nhạc quốc tế này, nữ ca sĩ có cơ hội giới thiệu màu sắc âm nhạc Việt Nam đến khán giả nhiều quốc gia và nhận được sự quan tâm nhờ những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa. Trải nghiệm này cũng góp phần giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu lớn.

Phương Mỹ Chi đang có những bước tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp âm nhạc.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Phương Mỹ Chi còn được chú ý bởi hình ảnh ngày càng trưởng thành. Nữ ca sĩ vẫn duy trì sự gần gũi, vui vẻ trong các hoạt động giao lưu với người hâm mộ, đồng thời cho thấy sự nghiêm túc khi theo đuổi con đường nghệ thuật. Những đêm nhạc riêng được tổ chức tại các thành phố lớn cũng là dịp để cô gặp gỡ khán giả, nhìn lại chặng đường hoạt động và giới thiệu những màu sắc mới trong âm nhạc.

Ở thời điểm hiện tại, Phương Mỹ Chi đang tập trung phát triển sự nghiệp và mở rộng dấu ấn cá nhân. Sự ủng hộ của khán giả dành cho đêm nhạc tại Hà Nội là tín hiệu tích cực đối với nữ ca sĩ. Trong khi đó, những tương tác đáng yêu với Bảo Định tiếp tục mang đến một màu sắc thú vị bên cạnh các hoạt động nghệ thuật của cô.