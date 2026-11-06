Chú rể được bố vợ tặng SUV điện hạng sang Mercedes-Maybach giá đắt đỏ

Món quà đặc biệt được trao trong đêm Sangeet – một sự kiện âm nhạc và khiêu vũ thường diễn ra trước ngày cưới theo phong tục Ấn Độ. Video ghi lại khoảnh khắc này được đơn vị tổ chức sự kiện Yellow Planners đăng tải trên Instagram, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong loạt hình ảnh được đăng tải, chiếc Mercedes-Maybach EQS 680 xuất hiện trên sân khấu sau khi hai phần màn hình LED phía sau tách ra. Ban đầu, màn trình diễn khiến nhiều người tưởng đây là sự kiện ra mắt một mẫu xe mới. Tuy nhiên, máy quay sau đó hướng về phía cô dâu và chú rể, hé lộ đây thực chất là món quà cưới dành cho cặp đôi.

Chú rể được bố vợ tặng SUV điện Mercedes-Maybach tại lễ cưới.

Chú rể tỏ ra bất ngờ và vui mừng khi được trao chìa khóa chiếc SUV điện hạng sang. Bố vợ cũng trực tiếp lên sân khấu ôm chúc mừng con rể. Người thân và bạn bè hai bên gia đình cùng chứng kiến, chia vui trong khoảnh khắc đặc biệt này.

Một số hình ảnh khác được chia sẻ trên mạng xã hội còn cho thấy màn dàn dựng công phu của gia đình. Ban tổ chức ban đầu giới thiệu một chiếc túi xách Dior dành cho cô dâu, với hình ảnh showroom thương hiệu này xuất hiện trên màn hình LED. Sau đó, phông nền chuyển sang hình ảnh tòa nhà Maybach, trước khi chiếc EQS 680 thật được đưa ra sân khấu.

Mercedes-Maybach EQS 680 giá đắt đỏ

Theo Cartoq, Mercedes-Maybach EQS 680 là mẫu SUV thuần điện hạng sang của Mercedes-Maybach tại thị trường Ấn Độ. Xe có giá niêm yết khoảng 2,4 crore Rupee (tương đương 7,8 tỷ đồng), trong khi giá lăn bánh ước tính lên tới 2,6 crore Rupee (khoảng 8,4 tỷ đồng).

Ngoại thất xe mang những đặc trưng của thương hiệu Maybach như lưới tản nhiệt thiết kế riêng, logo Maybach ở hai đầu cản trước, tùy chọn sơn hai tông màu và bộ mâm hợp kim 22 inch. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED.

Về vận hành, Mercedes-Maybach EQS 680 sử dụng hai mô-tơ điện đặt ở hai trục, cho tổng công suất 658 mã lực và mô-men xoắn cực đại 950Nm. Nhờ đó, mẫu SUV điện hạng sang có thể tăng tốc 0-100km/h trong hơn 4 giây.

Xe sử dụng bộ pin dung lượng 122kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 600km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là mẫu SUV có trọng lượng lớn nhưng vẫn sở hữu khả năng tăng tốc đáng chú ý nhờ hệ thống truyền động điện công suất cao.

Việc một chiếc SUV điện Maybach trị giá hàng tỷ đồng được chọn làm quà cưới tiếp tục cho thấy mức độ xa hoa trong những đám cưới của giới nhà giàu Ấn Độ, nơi ô tô hạng sang đôi khi trở thành món quà dành tặng cô dâu, chú rể trong ngày trọng đại.

Theo Cartoq