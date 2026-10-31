Chú rể dùng xe hút bể phốt đón dâu, cô dâu có phản ứng khó tin

Theo South China Morning Post (SCMP), chú rể là Pan Haonan, sống tại huyện Tuy Khê, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Đám cưới của anh diễn ra ngày 28/3, với đoàn xe gồm 9 chiếc xe hút bể phốt được vệ sinh sạch sẽ và trang trí hoa đỏ.

Video ghi lại đám cưới nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút khoảng 5 triệu lượt xem và gần 20.000 lượt thích. Sự kiện được cho là đám cưới đầu tiên tại Trung Quốc sử dụng đoàn xe hút bể phốt để rước dâu.

Đoàn xe hút bể phốt được vệ sinh kỹ lưỡng và trang trí đẹp mắt di chuyển trên đường cao tốc. Ảnh: www.worldjournal.com.

Pan nối nghiệp gia đình trong lĩnh vực hút và vận chuyển chất thải. Cha anh đã làm công việc này tại thành phố Từ Khê, tỉnh Chiết Giang, hơn 20 năm. Hiện ông phụ trách tiếp nhận đơn hàng trực tuyến, còn Pan điều hành nhóm nhân viên trực tiếp lái xe chuyên dụng.

Trước khi trở về tiếp quản công việc gia đình vào năm 2023, Pan từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành biên tập phim và thử sức với một công việc kinh doanh riêng nhưng không thành công.

Sau khi đính hôn với bạn gái Li Yaqing vào tháng 8, Pan đề xuất sử dụng xe hút bể phốt trong ngày cưới. Li cho biết cô thấy ý tưởng này mới lạ, thậm chí khá lãng mạn nên vui vẻ đồng ý. Theo cô, công việc của chồng cũng giống như những nghề nghiệp khác, bởi anh phải lao động chăm chỉ để kiếm tiền và đó mới là điều đáng trân trọng.

Cặp đôi rạng rỡ ngồi trên một chiếc xe hút bể phốt trong ngày trọng đại. Ảnh: www.worldjournal.com.

Ban đầu, cha mẹ Pan không đồng tình với ý tưởng này. Tuy nhiên, sau khi biết cô dâu ủng hộ, gia đình cũng dần chấp nhận lựa chọn của đôi trẻ.

Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, 9 chiếc xe đều được vệ sinh kỹ lưỡng và trang trí hoa giấy màu đỏ. Trong đó, hai chiếc thuộc sở hữu của công ty gia đình Pan, số còn lại được anh mượn từ các đồng nghiệp trong ngành. Một chiếc xe còn treo băng rôn chúc mừng với cách gọi vui chú rể là “Vua phân Haonan”.

Pan cho biết anh nhận được nhiều lời chúc mừng, ủng hộ từ đồng nghiệp cả trên mạng lẫn ngoài đời. Dù công việc thường bị xem là bẩn thỉu, nặng mùi, anh vẫn cảm thấy tự hào về nghề nghiệp của mình.

“Dù chúng tôi làm công việc bẩn thỉu và nặng mùi nhất, nhưng số tiền kiếm được lại hoàn toàn trong sạch”, Pan chia sẻ.

Cặp đôi trao nhau nụ hôn trong ngày cưới, diện trang phục truyền thống. Ảnh: www.worldjournal.com.

Theo chú rể, lĩnh vực xử lý chất thải có tính ổn định bởi nhu cầu sinh hoạt của con người luôn tồn tại. Anh tiết lộ thu nhập mỗi tháng khoảng 30.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 115 triệu đồng). Khi làm việc, Pan lái xe hút bể phốt, nhưng ngoài giờ lại sử dụng chiếc Mercedes-Benz của gia đình.

Đám cưới đặc biệt nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng Pan là người đàn ông đáng tin cậy khi không ngại công khai công việc của mình. Trong khi đó, có ý kiến nhận xét việc đưa xe hút bể phốt vào lễ rước dâu có thể chỉ nhằm gây chú ý, không phù hợp với không khí trang trọng của đám cưới.

Pan Haonan đang làm công việc mà anh mô tả là “bẩn thỉu và nặng mùi”. Ảnh: www.worldjournal.com.

Dù vậy, với Pan và Li, lựa chọn này vừa thể hiện niềm tự hào của chú rể đối với nghề nghiệp gia đình, vừa cho thấy sự thấu hiểu và ủng hộ mà cô dâu dành cho người bạn đời.