Chú rể điển trai người Ấn Độ mang sính lễ đặc biệt sang cưới cô gái Đắk Lắk

Tình yêu từ chuyến xe du lịch

Châu Kim Nhi (SN 1995, quê ở xã EaMroh, Đắk Lắk) và Kishore Jat (SN 1996, đến từ Ấn Độ) hiện sinh sống, làm việc tại thành phố Manchester (Anh).

Trước khi nên duyên vợ chồng, cả hai có 5 năm quen biết, yêu thương và cùng nhau vượt qua nhiều thử thách.

Tháng 6/2021, Kim Nhi và Kishore tình cờ gặp nhau trên chuyến xe tham quan thành phố York do trường đại học tổ chức. Họ trò chuyện ăn ý nên đã có thêm nhiều cuộc gặp gỡ khác cùng nhóm bạn chung.

Cặp đôi bên nhau 5 năm trước khi về chung một nhà

Trong 1 năm, qua những chuyến du lịch và gặp gỡ bạn bè, Kishore dần có cảm tình với cô gái Việt. Anh ấn tượng với sự chỉn chu, cẩn thận của Kim Nhi, đặc biệt là khả năng ghi nhớ từng con đường, góc phố của cô.

Về phía Kim Nhi, cô bị thu hút bởi sự thông minh, bản lĩnh và chân thành của chàng trai Ấn Độ.

Cô nhớ mãi lần cả nhóm đi xem bóng đá tại sân Etihad - sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Manchester City, cô không may bị sốt cao đến mất ý thức. Kishore đã đưa cô về, mua thuốc và tận tình chăm sóc những ngày sau đó.

“Mùa Giáng sinh năm 2022, giữa cái lạnh của Bắc Ireland, Kishore đã tỏ tình. Tôi không vội vàng mà dành 2 tuần để lắng nghe chính mình và cuối cùng đã nói đồng ý.

Với tôi, đó là lựa chọn cần được cân nhắc bằng cả trái tim”, Nhi chia sẻ.

Trong những năm tháng yêu, Kishore thường xuyên gây bất ngờ cho bạn gái bằng những bó hoa xinh xắn, dù không nhân dịp đặc biệt nào.

Sự kiên định của Kishore đưa họ đến cái kết đẹp

Anh cũng ghi nhớ những món đồ cô thích, những nơi cô muốn đến để âm thầm chuẩn bị. Sự quan tâm tỉ mỉ ấy khiến cô thêm rung động.

Tuy nhiên, năm 2023, chuyện tình của họ tưởng như tan vỡ khi Kim Nhi quyết định trở về Việt Nam làm việc. Khoảng cách địa lý và những dự định khác biệt khiến họ không thể tìm thấy tiếng nói chung.

Dẫu vậy, Kishore không từ bỏ. Chỉ sau 3 tháng xa cách, anh đã bay sang Việt Nam tìm bạn gái, thậm chí gặp bố mẹ cô để xin phép được đưa cô trở lại Anh làm việc.

Kim Nhi chợt nghĩ, không dễ dàng để gặp được người yêu mình và vì mình nhiều đến vậy. Cô không muốn bỏ lỡ chàng trai này.

“Năm 2025, Kishore cầu hôn tôi tại xứ Wales. Cùng với sự ủng hộ của hai bên gia đình, chúng tôi quyết định kết hôn, bước vào chương mới của cuộc đời”, Kim Nhi hạnh phúc chia sẻ.

Chú rể mang 5 tráp lễ đến Việt Nam hỏi cưới

Ngày 25/10/2026, đám cưới của Kim Nhi và Kishore được tổ chức tại quê nhà cô dâu ở Đắk Lắk theo phong tục truyền thống.

Một số khoảnh khắc đáng nhớ trong hôn lễ của cặp đôi. Nguồn: Châu Kim Linh

Kim Nhi chọn tráp lễ truyền thống thay vì tráp cưới được trang trí theo kiểu hiện đại vì muốn gia đình chồng được trải nghiệm trọn vẹn nét đẹp văn hóa cưới hỏi của người Việt.

Hiểu điều đó, Kishore tìm hiểu sâu hơn từng nghi thức, phong tục cưới ở Việt Nam để chuẩn bị chu đáo.

Anh cùng 8 người nhà trai đem đến 5 tráp lễ truyền thống gồm trầu cau, trà, bánh phu thê, trái cây và bánh da lợn.

Bên cạnh đó, nhà trai còn dành tặng cô dâu nhiều món trang sức có giá trị như: cặp nhẫn cưới bạch kim, nhẫn, bông tai kim cương, 5 kiềng vàng, 9 nhẫn vàng, 3 vòng tay vàng cưới kiểu Việt...

Tráp cưới truyền thống nhà trai đem đến nhà gái

Chú rể cũng dành tặng vợ các món trang sức mang phong cách Ấn Độ như: 2 dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai, 1 nhẫn vàng, 2 vòng tay vàng cùng tiền mặt.

Kim Nhi may riêng hai bộ váy cưới, một bộ áo dài truyền thống và mua đôi giày cưới Chanel. Đó cũng là món quà đặc biệt gia đình Kishore tặng cho nàng dâu mới.

Ngày lễ chính, nhà trai đến nhà gái xin thưa chuyện và trao tráp lễ. Sau khi tiếp nhận sính lễ, mẹ cô dâu đưa con gái ra mắt hai bên gia đình rồi đôi trẻ thực hiện nghi thức thành hôn trước bàn thờ gia tiên.

“Để được đón dâu, chú rể phải thực hiện một thử thách thú vị là trả lời hai câu hỏi về địa điểm lần đầu nắm tay và trao nụ hôn cho cô dâu.

Rất may, anh ấy đưa ra đáp án chính xác, lần đầu nắm tay tại sân Etihad và nụ hôn đầu tiên vào dịp Giáng sinh ở Bắc Ireland”, Kim Nhi cười kể lại.

Cô dâu hạnh phúc bên chú rể trong đám cưới

Tiệc cưới hiện đại của cặp đôi

Với cô dâu Đắk Lắk, khoảnh khắc xúc động nhất trong đám cưới là khi được cha dắt tay bước vào lễ đường, còn chú rể đang chờ mình trên sân khấu. Đây cũng là lần đầu cả hai nhìn thấy nhau trong trang phục cưới.

"Khi anh ấy vén khăn voan lên, tôi mới thực sự cảm nhận được mình đã chính thức lấy chồng.

Buổi lễ càng xúc động hơn khi một bài hát về mẹ vang lên khiến tôi nhớ lại tuổi thơ từng thay bố mẹ chăm sóc 3 em gái. Kishore cũng không kìm được nước mắt khi nghe bài hát về cha bằng tiếng Ấn Độ”, Kim Nhi kể.

Sau hôn lễ tại Việt Nam, cặp đôi tiếp tục tổ chức đám cưới tại Ấn Độ vào ngày 2/11 tới đây. Nhà trai dự định đón khoảng 5.000 khách mời, chia thành nhiều khung giờ để tiếp đón chu đáo nhất.

Ảnh: NVCC