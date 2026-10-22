Chú rể của Phương Mỹ Chi gặp biến, xóa clip liên quan nữ ca sĩ

Phương Mỹ Chi và diễn viên Bảo Định từng nhận được nhiều sự quan tâm khi kết hợp trong MV Thiên Đường Với Người Thương. Cả hai tạo nên câu chuyện tình ngọt ngào, nhận được sự yêu thích từ khán giả. Sau sản phẩm âm nhạc này, họ tiếp tục duy trì mối quan hệ thân thiết, thường xuyên có những tương tác khiến người hâm mộ thích thú.

Tuy nhiên, mới đây, Bảo Định bất ngờ vướng tranh luận khi đăng tải đoạn clip mở hộp album vật lý của Phương Mỹ Chi. Thời điểm video xuất hiện, sản phẩm của nữ ca sĩ chưa chính thức được phát hành, khiến một bộ phận khán giả không hài lòng.

Diễn viên Bảo Định gây tranh cãi với đoạn clip đập hộp album của Phương Mỹ Chi.

Theo những ý kiến này, việc công khai hình ảnh album trước thời điểm ra mắt có thể làm giảm sự háo hức của người hâm mộ. Với những khán giả đang chờ đợi sản phẩm, trải nghiệm tự tay mở hộp, khám phá các chi tiết bên trong album cũng là một phần đáng mong đợi, bên cạnh việc thưởng thức âm nhạc.

Trước những phản ứng, Bảo Định nhanh chóng lên tiếng giải thích. Nam diễn viên cho biết Phương Mỹ Chi đã cho phép anh khui quà và đăng tải video mở album mới. Dù vậy, anh thừa nhận bản thân đã quá hào hứng mà chưa nghĩ đến cảm xúc của những người đang chờ ngày sản phẩm chính thức đến tay khán giả.

“Cho mình xin lỗi nếu mình làm phiền lòng ai nhen. Dù biết là Chi cho phép, mình cũng không nên phá hỏng cảm xúc chờ đợi của mọi người. Huhu mình biết lỗi rồi, tại mình vui quá mà quên mất. Mình không biết bù đắp cho mọi người sao hết”, Bảo Định chia sẻ.

Sau lời xin lỗi, đoạn clip khui album được cho là đã bị nam diễn viên xóa khỏi trang cá nhân. Động thái này tiếp tục nhận được sự quan tâm, nhất là khi mối quan hệ thân thiết giữa Bảo Định và Phương Mỹ Chi vốn được nhiều khán giả yêu mến.

Bảo Định đã xin lỗi và xóa đi đoạn clip đập hộp album của Phương Mỹ Chi trên các nền tảng mạng xã hội.

Phản ứng của cộng đồng mạng cũng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số người cho rằng đây là tình huống đáng tiếc, bởi Bảo Định không có ý định gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của người hâm mộ. Việc anh nhanh chóng giải thích, xin lỗi và gỡ video được nhìn nhận như động thái tiếp thu những góp ý từ khán giả.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả cho rằng sự đồng ý của nghệ sĩ chưa hẳn đồng nghĩa với việc mọi nội dung đều nên được công khai ngay lập tức. Đối với những sản phẩm chưa phát hành, thời điểm chia sẻ thông tin cũng cần được cân nhắc để tránh tiết lộ trước những chi tiết mà người hâm mộ đang háo hức chờ đợi.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định có mối quan hệ thân thiết sau đám cưới trong MV Thiên đường với người thương.

Sự việc của Bảo Định cho thấy sức hút của album vật lý không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở trải nghiệm sở hữu và khám phá sản phẩm. Với khán giả, quá trình chờ đợi ngày album ra mắt đôi khi cũng mang lại niềm vui riêng. Vì vậy, bên cạnh sự hào hứng của người trong cuộc, việc cân nhắc thời điểm đăng tải nội dung liên quan đến sản phẩm mới cũng là điều đáng lưu ý.