Chú rể có hành động gây đỏ mặt ngay tại lễ đường, phản ứng của cô dâu gây chú ý

Theo News.com.au (Australia), ngày 30/10/2026, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc trong đám cưới của cặp đôi Adelina và Riley tại Canada đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đáng chú ý, ngay sau nụ hôn đầu tiên tại lễ đường, chú rể bất ngờ có hành động táo bạo với cô dâu, khiến nhiều khách mời ngỡ ngàng.

Theo đó, sau khi trao nhau nụ hôn đầu tiên với tư cách vợ chồng, Riley bất ngờ vùi mặt vào phần ngực của cô dâu, bên trong chiếc váy cưới quây không dây, đồng thời liên tục vung hai nắm tay đầy phấn khích.

Hành động của chú rể khiến những người có mặt tại buổi lễ không khỏi ngỡ ngàng. Trong khi đó, Adelina lại bật cười trước tình huống bất ngờ này.

Người xem không khỏi sửng sốt khi chú rể bất ngờ vùi mặt vào ngực cô dâu rồi lắc đầu liên tục, thực hiện động tác được ví như “motorboating”. Ảnh: TikTok/nathangrieveweddings

Người chủ trì hôn lễ, Nathan Grieve, cho biết anh chưa từng chứng kiến khoảnh khắc nào tương tự. Anh mô tả đám cưới là một sự hỗn loạn đáng nhớ.

Chưa dừng lại ở đó, phần âm nhạc được chuẩn bị cho màn rời lễ đường của cặp đôi cũng gặp trục trặc. Thay vì giai điệu đã lên kế hoạch, khách mời lại nghe thấy tiếng chuông báo động ô tô.

Nathan Grieve sau đó đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này lên TikTok. Clip nhanh chóng thu hút hơn 270.000 lượt xem và tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi.

Hành động của chú rể bị cho là không phù hợp

Không phải ai cũng cảm thấy vui vẻ trước hành động của Riley.

Chuyên gia về phép tắc xã giao Jo Hayes nhận định cử chỉ của chú rể mang tính chất gợi dục và không phù hợp với không gian lễ cưới.

Theo bà, đám cưới thường có sự tham dự của nhiều thế hệ, trong đó có cả trẻ em. Vì vậy, những hành động quá nhạy cảm có thể khiến một số khách mời cảm thấy khó xử hoặc không thoải mái.

Chuyên gia này cho rằng dù cô dâu có vẻ đồng thuận và vui vẻ trước hành động của chồng, chú rể vẫn nên dành những cử chỉ thân mật như vậy cho không gian riêng tư trong tuần trăng mật.

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng hành động của Riley khiến cô dâu rơi vào tình huống khó xử và làm mất đi sự trang trọng của buổi lễ. Một số người thậm chí xem đây là dấu hiệu đáng lo ngại trong cách ứng xử của chú rể.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Adelina đã bật cười và không tỏ ra khó chịu, vì vậy không nên đánh giá quá nghiêm trọng hành động của chú rể.