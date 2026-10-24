Chú rể Bỉ bất ngờ với sính lễ 10 con heo khi cưới vợ người Pa Cô

Từ cuộc gặp gỡ định mệnh khi sang Việt Nam du lịch

Tháng 9 vừa qua, đám cưới của chị Lê Thị Kim Siêu (SN 1996) quê ở xã A Lưới 1, TP. Huế và anh Cools Nick Dirk (SN 1991) đến từ Antwerpen, Bỉ, diễn ra trong bầu không khí đầm ấm hạnh phúc.

Đám cưới được tổ chức theo phong tục người Pa Cô. Ảnh: NVCC

Trước khi cùng nhau viết nên đoạn kết viên mãn, cặp đôi có những giai đoạn thử thách khi yêu xa, vượt qua nhiều rào cản về ngôn ngữ cũng như sự khác biệt văn hóa, tập tục.

Chia sẻ với phóng viên, chị Kim Siêu nhớ lại những ngày đầu cả hai mới quen nhau và cho rằng chuyện tình của họ giống như định mệnh.

Cuối năm 2023, sau những biến cố trong kinh doanh và cuộc sống, chị Siêu rời quê nhà tới Hội An, TP. Đà Nẵng, làm việc trong một tiệm may. Chị mong tìm lại sự bình yên để bắt đầu hành trình mới.

Tháng 3/2024, thông qua một ứng dụng hẹn hò, chị quen anh Cools Nick Dirk, vốn là một kỹ sư hóa học. Thời điểm đó, anh Nick bay sang Việt Nam dự đám cưới của một người bạn và kết hợp du lịch.

Cặp đôi quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò.

Sau gần một tuần trò chuyện qua mạng, anh Nick cùng bạn bè tới tiệm may nơi chị Siêu làm việc để đặt may quần áo. Quan sát cách nói chuyện nhẹ nhàng cùng sự kiên nhẫn tư vấn trang phục của cô gái Việt, chàng trai người Bỉ thấy cuốn hút.

"Tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô ấy ngay từ đầu. Nhưng tính cách và lòng tốt của cô ấy mới là điều khiến tôi muốn theo đuổi. Siêu rất tự nhiên, duyên dáng, biết quan tâm chăm sóc người khác. Tôi luôn cảm thấy bình yên khi ở cạnh cô ấy", anh Nick chia sẻ.

Vào một buổi tối, chàng kỹ sư người Bỉ mời Siêu đi ăn. Hôm sau, cô rủ anh tham gia một buổi tập yoga. Trong khoảng một tuần ở Hội An, cả hai cùng dạo phố, trò chuyện và tìm hiểu nhau.

Trước khi rời thành phố, Nick thổ lộ tình cảm và mời Siêu đi du lịch miền Bắc cùng nhóm bạn. Tuy nhiên, cô từ chối vì chưa có rung động đủ lớn để bắt đầu một mối quan hệ.

Không thể thuyết phục cô gái mình thích, Nick tiếp tục hành trình đến Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) theo kế hoạch. Dù vậy, tối nào anh cũng gọi điện, nhắn tin cho Siêu. Cô vẫn trả lời nhưng thường chủ động kết thúc cuộc trò chuyện sớm để đi ngủ.

Sau một tuần ở miền Bắc, chàng trai Bỉ quyết định thay đổi lịch trình và tách khỏi nhóm bạn. Anh về Hội An một mình để tìm cô gái khiến bản thân đang nhớ nhung đêm ngày.

Anh Nick có hành trình dài kiên trì khi theo đuổi cô gái Việt. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, cô gái Pa Cô bất ngờ khi thấy Nick vượt quãng đường dài chỉ để quay lại gặp mình. Khoảnh khắc bắt gặp Nick đứng trước tiệm may, cô thấy lòng bắt đầu có những xao động.

Hai tuần liên tiếp, anh thường xuất hiện ở những nơi cô hay đến. Biết Siêu từng gặp áp lực tài chính sau thất bại trong kinh doanh, anh ngỏ ý giúp đỡ nhưng cô từ chối.

Có lần, Nick định hôn lên má nhưng cô tránh mặt vì cho rằng, mọi chuyện đang tiến triển nhanh. Nhận ra cô cần thêm thời gian, anh không thúc ép mà kiên nhẫn chờ đợi. Siêu hẹn sẽ trả lời chuyện tình cảm của họ sau 6 tháng.

Trở lại quê nhà, anh bận rộn với công việc từ sáng tới tối muộn nhưng vẫn duy trì gọi điện thoại cho cô mỗi ngày. Từ đó, họ thêm thấu hiểu về nhau, từ quãng đời tuổi thơ cho tới cuộc sống hiện tại.

Thời gian những cuộc gọi tăng dần, dù lệch múi giờ. Chúng dần trở thành phần không thể thiếu trong một ngày của cô. Siêu nhận ra, mỗi ngày cô đều háo hức chờ mong tiếng chuông điện thoại để nghe giọng nói của Nick. Vào dịp lễ hay sinh nhật, anh gửi hoa và quà để bù đắp tình cảm.

Hai năm yêu xa và cách giữ lửa tình cảm

Đúng hẹn vào tháng 10/2024, Nick trở lại Việt Nam và ngỏ lời yêu. Lần này, anh nhận được sự đồng ý từ cô gái mình thương.

"Lý do tôi nhận lời yêu anh bởi tôi nhìn thấy sự chân thành, kiên trì và bền bỉ tới cùng của người đàn ông này. Dù cách nhau rất xa, anh luôn động viên tôi", Siêu bộc bạch.

Cô thừa nhận, bản thân chưa từng nghĩ tới việc kết hôn với người đàn ông Bỉ. Tuy nhiên, với cô, quốc tịch không phải là điều quyết định. Quan trọng nhất, hai người cần có chung hệ giá trị và cảm nhận cuộc sống.

Mặc dù vậy, Siêu cũng có những lo lắng riêng. Cô thích trải nghiệm, nhưng chuyến đi thường chỉ kéo dài tối đa khoảng 2 tuần là nỗi nhớ quê nhà xuất hiện.

Bởi vậy, khi nghĩ tới việc gắn bó lâu dài với một người nước ngoài, cô không tránh khỏi băn khoăn về ngôn ngữ, văn hóa và sự ổn định trong tương lai.

May mắn, sự chu đáo, thấu hiểu của Nick giúp cô dần an tâm. Trong thời gian yêu xa, mỗi khi được nghỉ phép, anh lại sang Việt Nam thăm bạn gái hoặc cả hai cùng chọn một quốc gia để gặp nhau. Nick cũng chủ động chia sẻ lịch trình, giúp Siêu cảm thấy tin tưởng dù không thể ở cạnh nhau thường xuyên.

Gần 2 năm yêu xa không phải lúc nào cũng êm đềm. Những khác biệt trong thói quen sinh hoạt, khoảng cách địa lý và chênh lệch múi giờ khiến cả hai đôi lúc bất đồng.

Có lần, Siêu đề nghị chia tay. Nick thường khuyên cô nói thẳng những điều chưa hài lòng để hai người cùng tháo gỡ, thay vì giữ trong lòng rồi dần xa cách.

Sau những lần giận hờn và hòa giải, cả hai hiểu nhau hơn, đồng thời xác định muốn tiến tới hôn nhân.

Điều khiến cô lựa chọn Nick không chỉ là sự tích cực mà còn là thái độ nghiêm túc trong công việc cũng như cách anh cư xử. Với cô, sự điềm tĩnh, trách nhiệm ấy đem lại cảm giác về một người đàn ông có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình.

Cô nhớ nhất một lần cả hai cùng leo núi ở Bali (Indonesia) vào tháng 9/2025. Họ xuất phát từ sáng sớm, đi qua những đoạn đường quanh co giữa cây cối um tùm, núi đồi gập ghềnh và những con suối chảy róc rách, đến tối mới trở về an toàn.

Trong chuyến đi ấy, Nick là người xem bản đồ, cân nhắc từng ngã rẽ để lựa chọn con đường phù hợp. Trong khi Siêu có lúc lo sợ trước khung cảnh hoang vắng, nhưng anh vẫn bình tĩnh dẫn đường. Sau kỷ niệm đáng nhớ này, cô hoàn toàn tin tưởng và cảm thấy an toàn khi ở bên anh.

Sau thời gian dài tìm hiểu, cặp đôi quyết định gắn kết bên nhau. Ảnh: NVCC

Cũng trong chuyến đi này, cô gái Việt bất ngờ trước màn cầu hôn của bạn trai, diễn ra vào một buổi tối trời mưa lớn. Anh đưa cô tới một nhà hàng mà họ yêu thích, rồi quỳ xuống trao lời yêu thương. Khoảnh khắc xúc động ấy khiến cô cảm nhận rõ anh thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Thời gian đầu khi chia sẻ với người nhà về chuyện sẽ lấy chồng nước ngoài, bố mẹ Siêu không đồng ý. Nhưng sự chân thành của Nick dần thuyết phục từ đại gia đình cô. Bố mẹ Siêu mong con gái khi về nhà chồng cần sống có nề nếp, hiếu thảo với người lớn và cùng chồng vun vén gia đình.

Sính lễ 10 con heo, cặp dê cùng cồng chiêng

Sau lễ cầu hôn, hai người dự định tổ chức đám cưới vào tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, kế hoạch thay đổi khi Siêu dự định sang Bỉ thăm gia đình chồng, giấy tờ làm hồ sơ xin visa gặp trục trặc.

Cuối cùng lễ cưới được ấn định vào tháng 9 vừa qua, kéo dài trong 3 ngày, theo phong tục người Pa Cô.

Bố mẹ Siêu hạnh phúc khi con gái tìm được người bạn đời của riêng mình. Ảnh: NVCC

Siêu cho biết, hôn lễ được tổ chức theo phong tục địa phương, không đơn thuần là buổi tiệc mừng, còn là dịp gia đình thực hiện các nghi thức truyền thống được giữ gìn qua nhiều thế hệ.

Đặc biệt, phần sính lễ do 2 gia đình bàn bạc, chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo phong tục nhà gái, nhà trai cần chuẩn bị 10 con lợn (trong đó 3 con nhỏ vừa, số còn lại nặng từ 75kg trở lên); một cặp dê đực và cái; 10 con gà; 16 bộ bát chén và chiếu để dành tặng họ hàng nhà gái; 2 chiếc cồng chiêng, vàng, bạc dành cho bố mẹ cô dâu.

Khi nghe vợ giải thích về phong tục, Nick không giấu được sự ngạc nhiên. Tuy vậy, anh vẫn chủ động tìm hiểu từng món lễ vật để đảm bảo nghi lễ thực hiện đầy đủ.

"Tôi hơi bất ngờ, nhưng tôn trọng giá trị văn hóa. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất trong đám cưới là sự ấm áp của mọi thành viên trong gia đình. Ngay từ khi bước chân tới đây, tôi được chào đón như một phần của cả nhà", anh Nick bộc bạch.

Bên cạnh đó, chàng trai người Bỉ cũng ấn tượng với trang phục truyền thống của người Pa Cô. Anh cảm nhận rõ sự tự hào của mỗi người khi giới thiệu về nét đẹp văn hóa địa phương.

Do điều kiện sức khỏe và công việc, bố mẹ Nick không thể trực tiếp sang Việt Nam dự lễ cưới. Dù lệch múi giờ, họ vẫn dậy sớm gọi video thưa chuyện với gia đình thông gia và chúc phúc cho đôi trẻ.

Chú rể tìm hiểu văn hóa người Pa Cô. Ảnh: NVCC

Mẹ Nick còn tự tay đan chăn, túi xách, tất gửi tặng con dâu, kèm theo tiền mừng cưới. Anh chị em và bạn bè của chú rể cũng gửi lời chúc mừng hạnh phúc.

Ngày đầu tiên, Nick mang sính lễ đến nhà gái để làm lễ hỏi cưới. Gia đình Siêu tổ chức bữa cơm nhỏ với khoảng 6 mâm để đón tiếp họ hàng, khách mời.

Ngày thứ hai, gia đình nhà gái sang nhà trai làm lễ. Do gia đình chú rể ở xa, buổi lễ được tổ chức tại một nhà hàng với khoảng 10 mâm cỗ.

Đến ngày thứ ba, nhà trai tiếp tục sang nhà gái để tổ chức lễ thành hôn. Gia đình cô dâu chuẩn bị 15 mâm cỗ, mời họ hàng và bạn bè đến chung vui.

Với cô dâu trẻ, niềm vui tìm được bạn đời xen với nỗi buồn khi nghĩ tới việc phải rời gia đình để chính thức theo chồng. Trong không gian quây quần bên những ché rượu cần, hương gỗ đốt thoảng lan khắp gian nhà, hòa cùng tiếng cồng chiêng.

Cô gái Pa Cô cho rằng, đây không chỉ là một nghi thức trong lễ cưới, mà còn là khoảnh khắc cảm nhận sâu sắc sự gắn kết với tổ tiên và cội nguồn văn hóa.

Gia đình nhà gái trao cho con rể một tấm vải thổ cẩm tượng trưng linh hồn của cô dâu. Chú rể có trách nhiệm mang theo và gìn giữ tấm vải như dấu mốc xác nhận cô gái đã trở thành người của gia đình chồng.

Vào khoảnh khắc ấy, nhiều người không cầm được nước mắt. Siêu cũng xúc động vì tìm được người mình tin tưởng, cùng nhau đi tiếp chặng đường dài. Cô hiểu rằng phía sau quyết định lập gia đình là lời gửi gắm và kỳ vọng của bố mẹ, họ hàng.

Nick cũng cảm nhận được ý nghĩa ấy. Anh cho biết sự chào đón của gia đình vợ khiến mình thấy được yêu thương, dù hai bên có xuất phát điểm rất khác nhau. Đối với anh, đám cưới không chỉ là dịp chính thức kết hôn với Siêu mà còn là cơ hội để trở thành một phần của gia đình và văn hóa người Pa Cô.

"Dù chúng tôi lớn lên ở những nền văn hóa khác biệt, nhưng vẫn thấy sự kết nối. Điều khiến tôi trân trọng nhất là sự chân thành của gia đình nhà vợ. Tôi biết ơn Việt Nam vì nơi này đã nuôi dưỡng một người con gái như Siêu", anh chia sẻ.

Sau đám cưới, cặp đôi chưa lên kế hoạch cụ thể sẽ sống ở đâu. Điều họ mong muốn là có thể đi lại thuận tiện giữa 2 nước. Nếu có cơ hội, Nick hy vọng sẽ tìm được công việc ở Việt Nam để vợ có thể ở gần quê hương hơn.