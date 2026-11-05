'Chú rể' Bảo Định dành lời ngọt ngào cho Phương Mỹ Chi

Diễn viên Bảo Định mới đây khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ hình ảnh liên quan đến Phương Mỹ Chi trên mạng xã hội. Kèm theo đó, nam diễn viên viết: “Đúng là con gái của long vương”, đồng thời gửi lời nhắn: “Hôm nay Sài Gòn đổ cơn mưa lớn chắc là để chúc mừng công chúa nè”. Anh còn gắn thẻ tài khoản của Phương Mỹ Chi cùng loạt biểu tượng trái tim, vương miện.

Lời nhắn thân mật của Bảo Định nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đáng chú ý, hình ảnh được nam diễn viên chia sẻ gắn với Nhạc hội Dân chơi Dân ca tại Hà Nội, nơi Phương Mỹ Chi sẽ biểu diễn vào ngày 7/11/2026. Theo thông tin hiển thị trên hệ thống bán vé, chương trình hiện đã hết vé.

Bảo Định nhắn gửi thân mật đến Phương Mỹ Chi.

Đây không phải lần đầu Bảo Định dành những lời tình cảm cho Phương Mỹ Chi. Trước đó, cả hai có màn kết hợp trong MV Thiên Đường Với Người Thương, phát hành ngày 12/8/2026. Trong sản phẩm âm nhạc này, Phương Mỹ Chi hóa thân thành cô gái tên Chi, còn Bảo Định đảm nhận nhân vật Định. Hai người vốn là bạn từ thuở nhỏ, sau đó phát triển tình cảm và đi đến hôn nhân.

MV gây chú ý khi khai thác chất liệu văn hóa Khmer Nam Bộ, trong đó có trang phục, phong tục và nghi thức cưới truyền thống. Hình ảnh Bảo Định trong vai chú rể bên cạnh Phương Mỹ Chi khiến khán giả thích thú. Từ đó, nam diễn viên được người hâm mộ gọi vui là “chú rể” của nữ ca sĩ.

Màn kết hợp không chỉ dừng lại trên MV. Tối 3/10, Bảo Định và Phương Mỹ Chi cùng xuất hiện tại đêm nhạc của nữ ca sĩ ở TP.HCM, trước khoảng 5.000 khán giả. Cả hai tái hiện màn đám cưới Khmer trong Thiên Đường Với Người Thương, mang đến những khoảnh khắc tình tứ và nhận được sự cổ vũ từ người hâm mộ. Ca khúc cũng ghi nhận hiệu ứng tích cực trên YouTube, với gần 40 triệu lượt xem theo thông tin được công bố tại thời điểm diễn ra chương trình.

Bảo Định và Phương Mỹ Chi xuất hiện tại đêm nhạc hội.

Trên sân khấu, Bảo Định chia sẻ việc đồng hành cùng Phương Mỹ Chi giúp anh có thêm nhiều trải nghiệm với nghề diễn. Trong khi đó, nữ ca sĩ gửi lời chúc nam diễn viên nhiều sức khỏe, thực hiện được những hoài bão và bày tỏ hy vọng cả hai sẽ tiếp tục gặp nhau trong những sự kiện quan trọng. Những chia sẻ này cho thấy sự trân trọng mà hai nghệ sĩ dành cho nhau sau lần đầu hợp tác.

Dù thường xuyên có những tương tác thân thiết, Bảo Định và Phương Mỹ Chi hiện được biết đến là đồng nghiệp từng kết hợp trong một sản phẩm âm nhạc.

Bên cạnh hình ảnh “chú rể” bên Phương Mỹ Chi, Bảo Định cũng đang từng bước tạo dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất. Bảo Định bắt đầu thử sức với diễn xuất qua vai khách mời trong phim Sài Gòn Trong Cơn Mưa năm 2019. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong một số dự án như Trong Lòng Đất, Việt và Nam, Địa Đạo và Mắt Nhắm Mắt Mở. Tuy nhiên, bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của nam diễn viên đến từ bộ phim Tử Chiến Trên Không ra mắt năm 2025.

Trong tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần, Bảo Định đảm nhận vai Sửu, con trai nhân vật Long do Thái Hòa thủ vai. Dù không thuộc tuyến nhân vật trung tâm, nam diễn viên vẫn tạo được sự chú ý nhờ diễn xuất trong một dự án hành động có doanh thu khoảng 252 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Vai diễn này cũng mang về cho anh giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Năm 2026, Bảo Định tiếp tục xuất hiện trong phim truyền hình Kế Hoạch CM12, bên cạnh các hoạt động quảng bá và giao lưu cùng Phương Mỹ Chi. Từ một gương mặt từng làm nhiều công việc trước khi bén duyên với điện ảnh, nam diễn viên đang có thêm cơ hội tiếp cận công chúng. Sự chú ý dành cho hình ảnh “chú rể” bên Phương Mỹ Chi cũng góp phần giúp cái tên Bảo Định được khán giả trẻ biết đến nhiều hơn.