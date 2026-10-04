Chú rể 32 tuổi tuyên bố tại đám cưới với Phương Mỹ Chi: 'Gặp em là điều rất đặc biệt'

Tối 3/10, khoảng 5.000 khán giả có mặt tại đêm nhạc đã chứng kiến màn kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định. Cả hai cùng hóa thân thành cô dâu, chú rể, tái hiện không khí một đám cưới mang đậm màu sắc văn hóa Khmer trên sân khấu.

Tiết mục được xây dựng dựa trên câu chuyện và hình ảnh trong MV Thiên Đường Với Người Thương. Không gian sân khấu được dàn dựng như một lễ cưới, trong đó Phương Mỹ Chi và Bảo Định xuất hiện với hình ảnh cô dâu, chú rể, cùng thực hiện những nghi thức và tương tác tình cảm.

Phương Mỹ Chi tổ chức đám cưới với Bảo Định trên sân khấu nhạc hội Dân chơi dân ca.

Ngay khi cả hai xuất hiện, bầu không khí bên dưới sân khấu nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Những màn tung hứng tự nhiên giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định liên tục nhận được tiếng reo hò từ hàng nghìn khán giả.

Đáng chú ý, chính những câu thoại mang màu sắc tình cảm của hai nghệ sĩ đã khiến màn trình diễn vượt ra ngoài khuôn khổ một tiết mục âm nhạc thông thường.

Trong “đám cưới” đặc biệt này, Bảo Định dành cho Phương Mỹ Chi lời chia sẻ: “Gặp em là điều rất đặc biệt, rất nhiều cái lần đầu tiên”.

Bảo Định dành những lời ngọt ngào nhắn nhủ đến Phương Mỹ Chi.

Không để bạn diễn “chiếm sóng”, Phương Mỹ Chi nhanh chóng đáp lại bằng một câu nói đầy ẩn ý: “Trong hành trình em đi tìm kho báu vẫn chưa biết kho báu là gì. Có thể kho báu là Tổ cò (tên FC của Phương Mỹ Chi), cũng có thể kho báu là anh chẳng hạn”.

Câu trả lời của nữ ca sĩ lập tức khiến khán giả phía dưới phấn khích. Những tương tác qua lại giữa hai người càng làm không khí đêm nhạc trở nên sôi động, đồng thời khiến người hâm mộ tiếp tục nhiệt tình “đẩy thuyền” cặp đôi.

Dù phần thể hiện được xây dựng như một câu chuyện sân khấu gắn với Thiên Đường Với Người Thương, phản ứng của khán giả cho thấy sức hút của những tiết mục không chỉ dựa vào âm nhạc mà còn tạo được một câu chuyện đủ gần gũi để người xem tham gia và tương tác.

Cặp đôi có những phản ứng đầy tình tứ khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Đây cũng là một trong những điểm đáng chú ý trong cách Phương Mỹ Chi xây dựng Dân Chơi Dân Ca. Thay vì đơn thuần đưa chất liệu truyền thống lên sân khấu, nữ ca sĩ đặt những yếu tố văn hóa vào một không gian giải trí hiện đại, kết hợp âm nhạc, hình ảnh, câu chuyện và tương tác với khán giả.

Ở màn trình diễn cùng Bảo Định, văn hóa Khmer được đưa vào bối cảnh một đám cưới được dàn dựng trẻ trung. Những hình ảnh, nghi thức truyền thống vì thế không xuất hiện như một phần minh họa đơn thuần mà trở thành chất liệu để tạo nên câu chuyện và cảm xúc cho tiết mục.

Phương Mỹ Chi đã tổ chức thành công đêm nhạc lớn trong sự nghiệp.

Với khoảng 5.000 khán giả theo dõi trực tiếp, khoảnh khắc Phương Mỹ Chi và Bảo Định cùng xuất hiện trong hình ảnh cô dâu, chú rể trở thành một trong những điểm nhấn được chú ý tại đêm nhạc.

Đặc biệt, màn tung hứng giữa hai nghệ sĩ cũng cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý của Phương Mỹ Chi: đưa văn hóa truyền thống đến gần khán giả trẻ bằng những câu chuyện dễ tiếp nhận, giàu tính giải trí nhưng vẫn giữ dấu ấn riêng.

Còn với người hâm mộ, câu nói về “kho báu” của Phương Mỹ Chi có lẽ sẽ tiếp tục là một trong những khoảnh khắc được nhắc lại sau đêm Dân Chơi Dân Ca.