Chủ quan với vết loét 'lành tính', người đàn ông bất ngờ phát hiện bị ung thư sàn miệng

Bác sĩ kiểm tra, đánh giá sau phẫu thuật (Ảnh: HƯƠNG VŨ)

Các bác sĩ Khoa Ngoại Đầu cổ - Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã tiếp nhận khám và điều trị cho một bệnh nhân nam (55 tuổi) trong tình trạng đau đớn nhiều vùng khoang miệng do vết loét lớn dưới lưỡi, ảnh hưởng nhiều tới ăn uống của người bệnh.

Khai thác tiền sử, được biết cách đây hơn một năm, bệnh nhân từng phát hiện một nốt nhỏ ở vùng dưới lưỡi, đã đi sinh thiết tại cơ sở y tế khác và nhận kết quả lành tính. Nghĩ rằng đây chỉ là tổn thương thông thường, người bệnh đã chủ quan chung sống với nốt mờ này.

Tuy nhiên, khoảng một tháng trở lại đây, vết loét đột ngột tăng nhanh kích thước, lan rộng và gây đau đớn dữ dội khiến người bệnh gặp khó khăn trong ăn uống và sinh hoạt. Tiến hành thăm khám, xét nghiệm và sinh thiết tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, các bác sĩ kết luận bệnh nhân mắc ung thư sàn miệng (ung thư tế bào vảy), giai đoạn T2N1M0.

Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã hội chẩn và quyết định tiến hành phẫu thuật triệt căn cho người bệnh. Tiến sĩ, bác sĩ Đàm Trọng Nghĩa - Trưởng khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, người trực tiếp tham gia điều trị cho biết: Khó khăn lớn nhất của ca mổ là vị trí khối u nằm ngay mặt dưới lưỡi và sàn miệng. Để bảo đảm triệt căn, chúng tôi phải phẫu thuật cắt rộng khối u và vét hạch cổ hai bên. Tuy nhiên, việc cắt bỏ này sẽ để lại một khuyết hổng rất lớn ở vùng sàn miệng, khiến việc khâu phục hồi vô cùng khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của người bệnh sau này.

Bác sĩ thăm khám, đánh giá tình trạng hồi phục của người bệnh sau phẫu thuật cắt u và tái tạo sàn miệng (Ảnh: HƯƠNG VŨ)

Các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật vi phẫu dùng vạt lân cận lựa chọn "vạt rãnh mũi má" để che phủ khuyết hổng. Đây là vạt có kích thước rất phù hợp với khuyết hổng của bệnh nhân. Quan trọng hơn, vạt rãnh mũi má được cấp máu và nuôi dưỡng bởi động mạch mặt – một nguồn mạch rất khỏe. Điều này giúp bảo đảm vạt sống tốt, giảm thiểu tối đa nguy cơ hoại tử, rò tuyến nước bọt sau mổ và đặc biệt an toàn cho người bệnh.

Ê-kíp đã phẫu thuật cắt u, vét hạch và chuyển vạt thành công. Đến ngày 6/11, sau 7 ngày sau phẫu thuật, vết mổ của bệnh nhân đã khô, chỉ còn phù nề nhẹ. Đặc biệt, phần vạt chuyển sống rất tốt, các chỉ số sinh tồn và xét nghiệm của bệnh nhân đều ổn định. Đánh giá bước đầu, hiệu quả ca mổ đạt khoảng 95%. Thời gian tới, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn tập vận động lưỡi để sớm phục hồi khả năng ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Các bác sĩ cho biết: Ung thư khoang miệng nói chung và ung thư sàn miệng nói riêng là bệnh lý ác tính thường diễn biến âm thầm, triệu chứng ban đầu rất dễ bị nhầm lẫn với các tình trạng viêm nhiễm, nhiệt miệng thông thường. Bệnh thường gặp ở những nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ cao như: người hút thuốc lá, sử dụng rượu bia, chất kích thích kéo dài; người có thói quen nhai trầu; người vệ sinh răng miệng kém; hoặc nhiễm virus HPV.

Do vậy, người dân cần xây dựng lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, từ bỏ thuốc lá và duy trì thói quen vệ sinh răng miệng sạch sẽ. Đặc biệt, khi khoang miệng xuất hiện dấu hiệu đau, hoặc có các vết loét kéo dài hơn hai tuần không khỏi, có xu hướng lan rộng... người bệnh tuyệt đối không được chủ quan mua thuốc tự điều trị mà cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa ung bướu để được thăm khám và tầm soát kịp thời. Với ung thư sàn miệng nếu được phát hiện sớm và can thiệp phẫu thuật triệt để sẽ mang lại tiên lượng sống rất tốt cho người bệnh.