Chủ quan nhìn một thành hai: Nữ sinh 16 tuổi mắc song thị suốt 3 năm

Sau 3 năm sống chung với tình trạng nhìn một vật thành hai hình ảnh, nữ sinh 16 tuổi ở Quảng Ninh được phẫu thuật điều chỉnh cơ vận nhãn tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh.

Nhìn đôi kéo dài, kèm lác ngoài mắt trái

Trung tâm Mắt, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh vừa phẫu thuật điều trị song thị cho bệnh nhân L.T.T.N. (16 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thực, TP Quảng Ninh), giúp người bệnh cải thiện chức năng thị giác sau khoảng 3 năm bị nhìn đôi.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân N. bị nhìn đôi khoảng 3 năm trước, tình trạng ngày càng trầm trọng. Qua thăm khám, bác sĩ xác định người bệnh bị song thị hai mắt, kèm lác ngoài mắt trái.

Sau khi đánh giá tình trạng vận nhãn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cơ vận nhãn nhằm điều trị song thị, đồng thời điều chỉnh tình trạng lác ngoài.

Biểu hiện mắt bình thường và mắt song thị - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật do ThS.BSCKII Nguyễn Thị Bích Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Mắt, trực tiếp thực hiện với sự phối hợp của ê-kíp gây mê. Trong quá trình mổ, phẫu thuật viên bộc lộ cơ vận nhãn, sau đó điều chỉnh vị trí bám của cơ nhằm thay đổi lực kéo lên nhãn cầu, đưa hai mắt về cùng hướng nhìn.

Sau phẫu thuật, hai mắt bệnh nhân cân đối, tình trạng nhìn đôi không còn. Kết quả này giúp người bệnh cải thiện chức năng thị giác, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc học tập và giao tiếp.

Phẫu thuật song thị đòi hỏi độ chính xác cao

ThS.BSCKII Nguyễn Thị Bích Hường cho biết, song thị là tình trạng người bệnh nhìn một vật thành hai hình ảnh riêng biệt. Tình trạng này có thể gây khó khăn khi quan sát, học tập và thực hiện các hoạt động thường ngày. Với trẻ em và thanh thiếu niên, triệu chứng kéo dài còn ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt và khả năng học tập.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Thị Bích Hường, ở bệnh nhân N., song thị đi kèm lác ngoài mắt trái nên ê-kíp lựa chọn phẫu thuật điều chỉnh cơ vận nhãn để xử lý đồng thời hai tình trạng.

Kỹ thuật này tác động vào vị trí bám của cơ vận nhãn nhằm điều chỉnh lực kéo lên nhãn cầu, đưa mắt về trục phù hợp và khắc phục tình trạng nhìn đôi.

Bác sĩ cho biết đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm và tay nghề vững. Các thao tác từ bộc lộ, cố định cơ đến xác định vị trí bám mới cần được thực hiện chính xác, dựa trên đánh giá tình trạng vận nhãn và tính toán mức độ điều chỉnh phù hợp với từng người bệnh.

Việc xác định cơ cần can thiệp, vị trí và mức độ điều chỉnh có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả điều trị. Sai lệch trong quá trình phẫu thuật có thể khiến tình trạng song thị không cải thiện hoặc gây lệch trục mắt theo hướng ngược lại.

Theo thông tin từ Trung tâm Mắt, đơn vị đã phẫu thuật cho hơn 10 trường hợp song thị và ghi nhận kết quả tốt, người bệnh hết nhìn đôi sau mổ.

Điều trị cơ vận nhãn chữa song thị - Ảnh BVCC

Khi nào cần khám vì nhìn đôi?

ThS.BSCKII Nguyễn Thị Bích Hường nhấn mạnh, song thị có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Việc điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân, mức độ bệnh lý và tình trạng vận động của mắt. Vì vậy, người bệnh cần được thăm khám chuyên khoa để xác định nguyên nhân trước khi lựa chọn phương pháp can thiệp.

Các bác sĩ Trung tâm Mắt khuyến cáo, khi xuất hiện tình trạng nhìn đôi, nhìn mờ, lác mắt hoặc những bất thường về thị giác, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra và điều trị phù hợp.

Đặc biệt, nếu nhìn đôi xuất hiện đột ngột, người bệnh cần được đánh giá y tế khẩn cấp, nhất là khi kèm đau đầu dữ dội, sụp mi, yếu liệt hoặc nói khó, bởi đây có thể là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng.

Phát hiện sớm nguyên nhân và can thiệp đúng hướng giúp nâng cao cơ hội cải thiện chức năng thị giác, hạn chế ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Không chủ quan với tình trạng nhìn đôi

- Nhìn một thành hai: Cần khám chuyên khoa để xác định nguyên nhân, đặc biệt khi triệu chứng kéo dài hoặc tái diễn.

- Lác mắt kèm song thị: Bác sĩ sẽ đánh giá trục mắt và chức năng vận nhãn để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

- Nhìn đôi đột ngột: Cần đi khám cấp cứu, nhất là khi kèm đau đầu dữ dội, sụp mi, yếu liệt hoặc nói khó.

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