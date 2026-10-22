Chủ quan nghĩ viêm xoang vì nghẹt mũi, chảy dịch hôi, người đàn ông bất ngờ mắc ung thư

Một ca bệnh hy hữu được ghi nhận trên y văn quốc tế, gióng lên hồi chuông cảnh báo về những căn bệnh ung thư hiểm nghèo ẩn giấu sau các triệu chứng tai mũi họng quen thuộc.

Nội dung 1. Mắc ung thư do chủ quan nghĩ bị viêm xoang 2. Khối u ác tính ẩn giấu dưới khoang mũi

1. Mắc ung thư do chủ quan nghĩ bị viêm xoang

Theo báo cáo được công bố trên chuyên san y khoa quốc tế Rhinology, một người đàn ông 50 tuổi liên tục gặp phải tình trạng nghẹt mũi một bên, kèm theo cảm giác vướng víu và chảy dịch nhầy có mùi hôi khó chịu ở khoang mũi.

Cho rằng bản thân chỉ mắc chứng viêm xoang mạn tính hoặc dị ứng thời tiết theo mùa như hàng triệu người khác, anh không đi khám chuyên gia mà tự mua thuốc xịt mũi, nước muối sinh hoạt và các loại thảo dược gia truyền về điều trị tại nhà. Tuy nhiên, các triệu chứng ngày càng trở nên trầm trọng hơn, tình trạng nghẹt mũi lan rộng sang cả hai bên và thỉnh thoảng xuất hiện các tia máu nhỏ khi xì mũi. Chỉ đến khi vùng gò má bên phải bắt đầu sưng phồng và đau nhức dữ dội, anh mới quyết định đến bệnh viện tuyến cuối kiểm tra.

Nghẹt mũi một bên, chảy dịch hôi kéo dài, người đàn ông đi khám mới phát hiện ung thư mũi xoang. Ảnh minh họa AI.

2. Khối u ác tính ẩn giấu dưới khoang mũi

Kết quả nội soi tai mũi họng và chụp cắt lớp vi tính (CT) sọ mặt khiến cả gia đình sụp đổ hoàn toàn. Các bác sĩ xác định bệnh nhân đã mắc ung thư biểu mô tuyến vùng mũi xoang, khối u ác tính không chỉ phát triển lớn làm lấp đầy hốc mũi mà còn bắt đầu ăn mòn sâu vào vách ngăn và cấu trúc xương hàm lân cận.

Các chuyên gia y tế trên Rhinology giải thích rõ hơn về hiện tượng đánh lừa thị giác này: Các khối u ác tính phát triển trong các xoang cạnh mũi giai đoạn đầu thường không có biểu hiện rầm rộ. Triệu chứng nghẹt mũi, chảy dịch hay đau nhức vùng mặt rất dễ bị nhầm lẫn với viêm xoang, viêm mũi dị ứng thông thường. Sự chủ quan kéo dài khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm vàng để can thiệp phẫu thuật triệt để khi khối u chưa xâm lấn vào các tạng phủ xung quanh.

Từ ca bệnh đau lòng trên, các bác sĩ đưa ra khuyến cáo dành cho mọi người: không lơ là triệu chứng một bên. Khi các biểu hiện như nghẹt mũi, chảy dịch có mùi hoặc chảy máu mũi chỉ xảy ra ở một bên và kéo dài trên hai tuần không đáp ứng với thuốc điều trị viêm xoang, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để nội soi tầm soát. Ngoài ra hãy tầm soát sức khỏe định kỳ. Việc khám nội soi tai mũi họng và chụp chiếu định kỳ đóng vai trò cốt lõi giúp phát hiện sớm các tổn thương ác tính ẩn giấu trong các hốc xoang hẹp.

Thăm khám tai mũi họng, nội soi và chẩn đoán hình ảnh khi có chỉ định giúp phát hiện sớm những tổn thương bất thường trong các hốc xoang. Ảnh minh họa: HĐ.

ThS.BS Võ Thị Kim Tương (Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 2 - Bệnh viện Hữu nghị) cho biết viêm xoang có thể gây ra nhiều triệu chứng như nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau đầu, giảm khứu giác, ho có đờm và đôi khi giảm thính lực.

Dựa vào thời gian mắc bệnh, viêm xoang được chia thành ba nhóm chính:

Viêm xoang cấp tính: Triệu chứng như nghẹt mũi, sốt, chảy nước mũi, đau quanh mắt thường kéo dài từ 1 - 4 tuần.

Viêm xoang bán cấp: Tình trạng viêm kéo dài từ 4 - 12 tuần.

Viêm xoang mạn tính: Các triệu chứng kéo dài trên 12 tuần.

Viêm xoang tái phát: Bệnh xuất hiện nhiều lần trong năm, thường gặp ở người mắc hen suyễn hoặc có cơ địa dị ứng.

Dựa vào vị trí, viêm xoang gồm viêm xoang hàm trên, viêm xoang sàng, viêm xoang trán, viêm xoang bướm và viêm đa xoang - tình trạng viêm lan từ một xoang sang nhiều xoang khác.