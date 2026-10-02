Chủ quán hải sản xịt nước vào mặt người bán rau, lãnh 2 năm 6 tháng tù

VKSND khu vực 8, tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với TAND cùng cấp mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thúy (SN 1983, trú tại phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ) về tội “Cố ý gây thương tích” trong vụ xịt nước cao áp vào mặt người bán rau, xảy ra hồi tháng 6/2026.

Theo cáo trạng của VKSND khu vực 8, tỉnh tỉnh Phú Thọ, hồi 7h30’ ngày 22/6/2026, bà Nguyễn Thị Q. (SN 1963, trú tại thôn Lập Trí, xã Kim Anh, TP Hà Nội) ngồi bán rau tại đầu ngõ 18 đường Trường Chinh, tổ dân phố Đồng Xuân, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, đối diện với quán hải sản Phương Thúy do Nguyễn Thị Thúy làm chủ.

Thấy người bán rau đối diện làm cản trở lối ra vào cửa hàng nên Thúy xịt nước ra đường. Bị nước bắn vào người, giữa bà Q. và Thúy xảy ra cãi chửi nhau; Không dừng lại, Thúy vẫn tiếp tục cầm vòi nước xịt xuống lòng đường hướng về phía bà Q.

Lúc này, bà Q. lao vào dùng hai tay giằng lấy vòi xịt nước của Thúy và quay đầu phun nước hướng về phía mặt Thúy. Sau đó, Thúy giằng lại vòi xịt nước và xịt thẳng vào mặt bà Q.

Hiện trường xảy ra vụ án.

Hậu quả, bà Q. bị thương chảy máu vùng mặt, mắt, cánh tay phải và xương đòn vai phải. Kết quả giám định thương tích, bà Q. bị tổn thương cơ thể 16%.

Ngày 26/6/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan tiến hành tố tụng tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Thúy.

Đây là vụ án được dư luận xã hội quan tâm, do đó trực tiếp đồng chí Lê Đình Lưỡng, Viện trưởng VKSND khu vực 8 - Phú Thọ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà xét xử.

Tại phiên tòa, VKSND khu vực 8 đã làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cũng như các tình tiết liên quan đến trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND khu vực 8, tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thúy 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Đồng chí Lê Đình Lưỡng, Viện trưởng VKSND khu vực 8, tỉnh Phú Thọ.

Việc lãnh đạo VKSND khu vực 8, tỉnh Phú Thọ trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa không chỉ góp phần bảo đảm việc giải quyết vụ án khách quan, đúng pháp luật mà còn giúp cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị trực tiếp học tập, rèn luyện kỹ năng xét hỏi, tranh tụng và xử lý các tình huống phát sinh tại phiên tòa, nhất là trong những vụ án nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm, gây ảnh hưởng xấu trong nhân dân.