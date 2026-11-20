Bữa cơm 4.000 đồng

Tại huyện Kiện Vi, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), có một bếp ăn đặc biệt mà mỗi ngày, người cao tuổi chỉ cần trả 1 nhân dân tệ (khoảng 3.900 đồng) là được thưởng thức một bữa cơm nóng hổi, đủ món mặn, rau xanh và canh, trang 163 đưa tin.

Mô hình mang tên “Nhà ăn 1 nhân dân tệ” do ông Vương Vĩnh Hàng, chủ một nhà hàng canh thịt cừu tại địa phương, khởi xướng. Đi vào hoạt động từ tháng 1/2026, nơi đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của hơn 80 người cao tuổi sống một mình và người khuyết tật.

Vào ngày 16/11, ông Vương cho biết ý tưởng mở nhà ăn từ thiện xuất phát từ chính những trải nghiệm trong cuộc sống của mình.

Tháng 10/2025, một chi nhánh nhà hàng của ông đóng cửa, khiến khu bếp trung tâm không còn được sử dụng. Thay vì để mặt bằng bỏ trống, ông nghĩ đến việc tận dụng nguồn lực sẵn có để làm một việc có ích cho cộng đồng.

“Tôi từng là trẻ em phải sống xa cha mẹ, từ nhỏ được ông bà ngoại nuôi dưỡng nên có tình cảm rất đặc biệt với người cao tuổi. Tôi thích gần gũi, trò chuyện với các cụ.

Kết hợp với điều kiện sẵn có trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống, tôi nảy ra ý tưởng mở một nhà ăn từ thiện dành cho người già”, ông Vương kể.

Đối tượng phục vụ chính của nhà ăn là những người từ 80 tuổi trở lên, sống một mình. Phần lớn họ đều có con cái nhưng con cháu đi làm ăn xa, trong khi người bạn đời đã qua đời. Một số người khuyết tật cũng được tiếp nhận.

Trong những lần về thăm nhà bà ngoại và bà nội, ông Vương thường bắt gặp cảnh các cụ phải ăn cơm thừa, thức ăn để lại từ hôm trước. Điều này khiến ông không khỏi trăn trở về chất lượng bữa ăn và sức khỏe của người cao tuổi khi thiếu người chăm sóc.

Vì vậy, ông quyết định duy trì mỗi ngày một bữa trưa miễn phí về cơ bản, chỉ thu tượng trưng 1 nhân dân tệ để các cụ có thể ăn uống đủ chất, bảo đảm vệ sinh.

Ông Vương làm ra những suất cơm từ thiện đầy đặn, đủ chất dinh dưỡng cho những cụ già neo đơn. Ảnh: 163

Nơi kết nối tình thân

Đến nay, đã có hơn 80 người cao tuổi sống neo đơn và người khuyết tật đăng ký dùng bữa tại đây. Theo ông Vương, khoản tiền 1 nhân dân tệ không nhằm tạo nguồn thu mà mang ý nghĩa tinh thần. Ông muốn những người đến ăn cảm thấy mình đang tham gia một hoạt động bình đẳng, chứ không phải người nhận sự bố thí.

Để duy trì hoạt động, ông tận dụng chính việc kinh doanh nhà hàng của mình. Cứ mỗi bát canh thịt cừu bán ra tại nhà hàng Thái Hồi Hồi, ông trích 1 nhân dân tệ đóng góp vào quỹ của nhà ăn. Thỉnh thoảng, ông còn kinh doanh thêm gạo và dùng lợi nhuận thu được để hỗ trợ chi phí.

Bên cạnh đó, mô hình nhận được trợ cấp từ cơ quan dân chính địa phương, sự đóng góp tiền bạc, thực phẩm của các nhà hảo tâm và sự chung tay của hàng chục tình nguyện viên. Họ luân phiên đến nhà ăn, hỗ trợ chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng và phục vụ các cụ hoàn toàn miễn phí.

Nhờ sự góp sức của nhiều người, bếp ăn đã duy trì hoạt động ổn định gần 1 năm. Không chỉ có một bữa cơm ngon, Nhà ăn 1 nhân dân tệ còn trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu của những người cao tuổi trong khu vực.

Dù nhà ăn chỉ phục vụ bữa trưa, nhiều cụ thường đến từ sáng sớm để trò chuyện, hỏi thăm nhau. Với họ, đây không đơn thuần là nơi ăn uống mà còn là điểm hẹn quen thuộc, giúp những ngày tháng sống một mình trở nên vui vẻ hơn.

“Đến nhà ăn đã trở thành niềm mong đợi mỗi ngày của các cụ”, ông Vương chia sẻ.

Mới đây, ông còn thuê xe đưa các cụ đến tham quan Công viên Quốc gia Mỏ Gia Dương, một địa điểm nổi tiếng tại địa phương.

Chuyến đi khiến nhiều người vô cùng phấn khởi. Trên xe, các cụ thay phiên nhau hát, trò chuyện và cùng khám phá cảnh đẹp.

Bên cạnh niềm vui khi chứng kiến các cụ được chăm sóc chu đáo, ông Vương cũng có những phút giây chạnh lòng. Trên bức tường lưu giữ hình ảnh những người từng đến nhà ăn, hiện đã xuất hiện 6 khoảng trống, tượng trưng cho 6 cụ già qua đời trong năm nay.

Sự ra đi của những người từng gắn bó với nhà ăn khiến ông càng trân trọng khoảng thời gian còn có thể đồng hành cùng các cụ.

Ông quyết tâm tiếp tục duy trì mô hình, mong muốn những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được sống vui vẻ, hạnh phúc hơn trong những năm tháng cuối đời.