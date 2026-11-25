Ngày 25/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Ngô Đức Thiện (SN 1985, ở phường Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cùng vụ án, Tòa đưa bị cáo Vương Tùng (SN 1980, ở phường Hoàng Mai, Hà Nội) và Lương Ngọc Huy (SN 1990, ở phường Hồng Hà, Hà Nội) ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 8/2025, Thiện thuê nhà ở phố Giải Phóng, Hà Nội để kinh doanh bán đồ Nga. Tùng là người giao bia đến quán của Thiện.

Do công việc kinh doanh không tốt nên Thiện dùng tài khoản tên “grap”, truy cập vào nhóm Telegram “Làm giàu không khó” tìm kiếm việc làm. Tại đây, Thiện quen người có tài khoản “Bbb” không rõ lai lịch và được người này thuê bán ma túy.

Theo thỏa thuận, “Bbb” cung cấp ma túy cho Thiện cất giấu, quản lý; “Bbb” liên hệ, thu tiền của khách mua ma túy rồi nhắn thông tin khách hàng cùng số lượng ma túy để Thiện giao bán cho khách. “Bbb” đã nhiều lần giao nhiều loại ma túy đến cho Thiện. Nhận hàng, Thiện mang về cất giấu tại tầng 2.

Sau đó, Thiện thuê Tùng đi giao bán ma túy cho khách, tiền công 25 triệu đồng/tháng và thêm 500.000 đồng/1 đơn giao. Khi có đơn do “Bbb” nhắn, Thiện sẽ bảo Tùng đi giao ma túy.

Để thuận tiện cho việc giao hàng cho khách, Thiện thuê ô tô, đưa Tùng sử dụng.

Khoảng 16h ngày 22/9/2025, Thiện nhận được 2 tin nhắn của “Bbb” nên chỉ đạo Tùng đi lấy ma túy rồi giao cho khách theo thông tin “Bbb” nhắn. Nhận lệnh, Tùng lái xe ô tô đến gặp Thiện rồi mang ma túy do Thiện đóng gói đi giao.

Sau đó, Tùng đã giao ma túy cho Lương Ngọc Huy và 1 khách hàng khác tại địa chỉ 99 Trung Kính, Hà Nội. Giao ma túy xong, Tùng về số 6 ngõ 1277 Giải Phóng nằm nghỉ. Đến khoảng 19h45’ cùng ngày, Thiện và Tùng bị Công an phường Hoàng Mai kiểm tra phát hiện, bắt giữ.

Kết quả bắt quả tang và khám xét khẩn cấp nơi ở của của Ngô Đức Thiện và Vương Tùng, công an thu giữ tổng khối lượng: 22.023,69 gam ma túy loại MDMA, Methamphetamine, Ketamine, Heroin, Cocaine; 12,22 gam ma túy loại 2C-B; 24,46 gam ma túy loại Nimetazepam với mục đích để bán kiếm lời.

Ngoài ra Ngô Đức Thiện còn có hành vi tàng trữ 4 viên đạn thuộc vũ khí quân dụng, hiện còn sử dụng để bắn được.

Trong vụ án này, bị cáo Vương Tùng giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho Thiện mua bán trái phép chất ma tuý.

Đối với Lương Ngọc Huy, cơ quan chức năng xác định bị cáo đã có hành vi vận chuyển trái phép 1.000 gam ma túy loại Ketamine; 200 gói ma tuý nước vui.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Ngô Đức Thiện tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt bị cáo Thiện phải chấp hành là tù chung thân.

Bị cáo Vương Tùng cũng bị tuyên tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Lương Ngọc Huy bị tuyên 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy./.