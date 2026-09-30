Chủ quán ăn tặng ô tô BMW cho nhân viên để khỏi phải dầm mưa dãi nắng

Mạng xã hội Trung Quốc mới đây hào hứng bàn luận về chế độ đãi ngộ nhân viên tại thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam. Theo phóng sự trong chương trình “Tiểu Lợi Bang Mang” của Đài truyền hình Hà Nam, bà Mã Diễm Lợi, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn đã mời nhóm nhân sự chủ chốt đến tham dự cuộc họp nội bộ, nhưng không phải tại phòng họp công ty mà ở một đại lý phân phối xe hơi hạng sang BMW.

Tại đây, những nhân sự đạt danh hiệu xuất sắc rất bất ngờ khi được bàn giao những chiếc ô tô BMW hoàn toàn mới với giá trị ước tính khoảng 300.000 NDT (khoảng hơn 1,1 tỷ VND) mỗi xe.

Bà Mã tặng mỗi nhân viên có thành tích xuất sắc một chiếc ô tô BMW để tri ân. (Ảnh: WB)

Toàn bộ chi phí mua xe, thuế và thủ tục đăng ký đều do bà Mã thanh toán trọn gói, người thụ hưởng không phải chi trả bất kỳ khoản phí phát sinh nào. Một nhân viên xúc động chia sẻ bản thân hoàn toàn ngỡ ngàng khi chuyến đi họp lại trở thành ngày nhận bàn giao tài sản lớn. Người này khẳng định sự hào phóng của cấp trên vượt xa mọi kỳ vọng.

Lý giải về quyết định trao phần quà đắt đỏ, bà Mã Diễm Lợi cho biết động lực xuất phát từ quan sát thực tế trong quá trình điều hành công việc hàng ngày. Nhận thấy đại đa số người lao động tại quán đều sử dụng xe máy điện cá nhân để đi làm, hàng ngày phải đối mặt trực tiếp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa bão mùa hè hay giá rét buốt mùa đông, bà luôn trăn trở tìm cách cải thiện điều kiện sinh hoạt cho họ.

Khoảnh khắc quyết định đến vào một ngày mùa đông nhiệt độ xuống thấp kỷ lục. Khi chứng kiến nhân viên Tiểu Lưu gương mặt đỏ ửng vì lạnh nhưng vẫn mẫn cán chạy đôn chạy đáo phục vụ khách hàng, bà nảy sinh ý định mua xe hơi để nhân viên không phải chịu cảnh dầm mưa dãi nắng.

“Trong những ngày thời tiết khắc nghiệt như thế này, nếu bản thân tôi có thể ngồi trong chiếc xe hơi ấm áp, tại sao những nhân viên đã cống hiến hết mình cho quán lại không thể có được sự an toàn và tiện nghi tương tự?”, bà Mã Diễm Lợi chia sẻ.

Bên cạnh sự thấu cảm, bà khẳng định hành động này cũng là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của họ. Sự phát triển bền vững và doanh thu của nhà hàng không thể tách rời đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhân sự tuyến đầu, do đó phân phối lại lợi nhuận dưới dạng tài sản thiết thực chính là cách tốt nhất để tri ân người lao động.

Câu chuyện sau khi phát sóng đã thu hút hàng triệu lượt xem và thảo luận tích cực trên các nền tảng truyền thông. Giới quan sát nhận định, trong bối cảnh thị trường lao động hiện đại thường xuyên đối mặt với áp lực giữ chân nhân sự, hành động của bà Mã Diễm Lợi không chỉ đơn thuần là sự hào phóng về mặt tài chính, mà còn là minh chứng rõ nét cho văn hóa quản trị nhân văn, khi sự thấu hiểu và tôn trọng quyền lợi người lao động được chuyển hóa thành những hành động thiết thực.