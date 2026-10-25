Chư Pưh tổ chức hội diễn nghệ thuật và ngày hội văn hóa các dân tộc

Tiết mục trình diễn cồng chiêng tạo không khí vui tươi, sôi nổi.Ảnh: R'Ô HOK

Tại chương trình, 11 đoàn đến từ các thôn, làng, đơn vị trường học tham gia trình diễn với nhiều tiết mục đặc sắc.

Trong khuôn khổ ngày hội, các đoàn trình diễn cồng chiêng và tái hiện các nghi lễ truyền thống. Các tiết mục được dàn dựng công phu, nội dung phong phú, đa dạng, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

Trường THCS Dân tộc Nội trú đạt giải nhất toàn đoàn tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng và Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Chư Pưh lần thứ I - 2026. Ảnh: R'Ô HOK

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức trao 20 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở các nội dung. Giải nhất toàn đoàn thuộc về Trường THCS Dân tộc Nội trú xã Chư Pưh, giải nhì thuộc về Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng và giải ba thuộc về làng Plei Djriếk.