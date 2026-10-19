Chủ phòng gym California xin lỗi

CEO Dane Fort cam kết các nhu cầu cơ bản của hệ thống phòng tập California Fitness & Yoga sẽ được khôi phục. Ảnh: California Fitness & Yoga.

Chiều 19/10, ông Dane Fort, CEO Fitness & Lifestyle Group Việt Nam (FLG) - tập đoàn sở hữu thương hiệu California Fitness & Yoga, xuất hiện trong video xin lỗi hội viên California Fitness & Yoga sau những phản ánh về việc một số câu lạc bộ tạm ngừng hoạt động, lịch tập bị xáo trộn và các tiện ích cơ bản bị gián đoạn.

Trong video được đăng tải trên Fanpage 1,8 triệu lượt theo dõi, ông Dane Fort thừa nhận những gián đoạn thời gian qua đã ảnh hưởng đến quyền lợi và trải nghiệm tập luyện của hội viên.

"Những tổn thương đối với niềm tin của khách hàng không thể được xóa bỏ chỉ bằng một lời xin lỗi", CEO nói.

Theo ông Dane Fort, doanh nghiệp chạy theo hướng tăng trưởng vượt quá khả năng vận hành của đội ngũ và hệ thống, dẫn đến những thiếu sót trong quá trình duy trì phòng tập. Đơn vị thừa nhận một số quyết định được đưa ra chậm, khiến một số câu lạc bộ phải tạm ngưng hoạt động, lịch tập của hội viên bị xáo trộn và dịch vụ không đáp ứng kỳ vọng.

"Những biến động kinh tế và hạn chế trong vận hành là thực tế doanh nghiệp đang đối mặt, nhưng không phải lý do để biện minh cho các bất cập. Quá trình tái cấu trúc cũng không làm giảm trách nhiệm của California đối với quyền lợi hội viên và các nghĩa vụ với đối tác, nhà cung cấp", ông cho hay.

Thời gian qua, hội viên phản ánh một số câu lạc bộ tạm ngưng hoạt động, khiến họ phải thay đổi lịch tập hoặc chuyển sang cơ sở khác. Một số người cũng cho biết các tiện ích như khăn tập, nước uống và dịch vụ tại quầy bị gián đoạn. Ông Dane Fort cho biết doanh nghiệp đang huy động nguồn lực, làm việc với các bên liên quan và bố trí tài chính để xử lý những vấn đề tồn đọng, thực hiện nghĩa vụ và bảo vệ quyền lợi của hội viên, đối tác, nhà cung cấp.

Trước mắt, thương hiệu cam kết khôi phục những nhu cầu cơ bản của hội viên như khăn, nước uống và bãi đỗ xe.

Liên quan đến thông tin một số pháp nhân cũ giải thể, ông Dane Fort cho biết việc sáp nhập một số đơn vị đã diễn ra từ năm 2019, là một phần của quá trình tái cấu trúc. Theo ông, sáp nhập không đồng nghĩa với giải thể hay chấm dứt hoạt động, đồng thời khẳng định sẽ chịu trách nhiệm đối với các quyền lợi và nghĩa vụ cần thực hiện.

Bên cạnh đó, California cho biết sẽ ngừng thu phí đối với một số lớp GroupX và yoga, đưa các lớp này trở lại chính sách tiêu chuẩn. Trước đó, hội viên được thông báo về mức phí 20.000 đồng mỗi chỗ mỗi lớp; doanh nghiệp cho biết việc thu phí sẽ dừng từ ngày 19/10.

"Doanh nghiệp đang chuẩn bị thêm lựa chọn hội viên theo tháng để tăng tính linh hoạt", ông Dane Fort nói.

Tri Thức - Znews đã liên hệ với California Fitness & Yoga để tìm hiểu chi tiết về kế hoạch tái cấu trúc và phương án giải quyết, đại diện đơn vị cho biết sẽ sớm công bố kế hoạch trong thời gian tới.

Cuối video, ông Dane Fort cho biết California xin hội viên thêm 30 ngày để hoàn thiện quá trình tái cấu trúc, xác định rõ nguồn lực và trách nhiệm, đồng thời xây dựng phương án xử lý từng nhóm vấn đề. Sau thời hạn này, doanh nghiệp sẽ công khai cập nhật tiến độ.

Đơn vị sẽ lập cổng khảo sát độc lập để trực tiếp lắng nghe phản ánh, nguyện vọng và đề xuất của hội viên. Sau khi video được đăng tải, một số hội viên bày tỏ sự ủng hộ và cảm thông, đồng thời mong doanh nghiệp sớm cải thiện dịch vụ và bảo đảm quyền lợi.

California Fitness & Yoga là hệ thống phòng tập thể hình và yoga hoạt động tại Việt Nam từ năm 2007. Theo thông tin trên website của doanh nghiệp, hệ thống hiện có hơn 35 câu lạc bộ tại 8 tỉnh, thành; cung cấp các dịch vụ như gym, yoga và GroupX. Từ tháng 7-10, đơn vị thông báo dừng hoạt động hoặc tạm đóng ít nhất 7 cơ sở. Trong đó, 4 câu lạc bộ tại TP.HCM và Hà Nội được thông báo đóng cửa hồi tháng 7; sau đó, trong tháng 10, hệ thống thông báo tạm ngưng 3 cơ sở khác tại Đà Nẵng, Pico Plaza và Biên Hòa.