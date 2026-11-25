Theo đó, trong tháng 11-2026, xã Chư Păh triển khai chương trình hỗ trợ giống lúa trên diện tích hơn 116 ha tại các vùng sản xuất lúa nước của địa phương.

Các giống lúa HG 12 và HG 244 được cấp phát cho người dân tại các thôn Phú Hòa 1, Phú Hòa 2 và làng Hreng, với định mức 100 kg/ha.

Người dân kiểm tra tình hình sinh trưởng của cây lúa trên cánh đồng tại xã Chư Păh. Ảnh: Minh Chí

Kinh phí thực hiện chương trình được bố trí từ nguồn hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2026 theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP, Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND và nguồn dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 của địa phương.

Giống lúa HG 12 và HG 244 có khả năng thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, sinh trưởng tốt, chống chịu sâu bệnh và cho năng suất ổn định, chất lượng gạo ngon.

Cùng với việc cấp phát giống, chính quyền địa phương phân công cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân các khâu ngâm ủ, gieo sạ, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.

Ảnh minh họa: Minh Chí

Cán bộ chuyên môn sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con trong suốt vụ sản xuất, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, góp phần bảo đảm vụ Đông Xuân 2026-2027 đạt kết quả tốt.