Chủ page 'Nhóm những người ghét bố mẹ' nói gì việc lập nhóm?

Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin, ngày 5/10, Phòng An ninh mạng của đơn vị đã làm việc với chị L.T.C (SN 2005, trú tại tỉnh Hưng Yên) làm rõ việc sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tạo lập nhóm Facebook mang tên "Nhóm những người ghét bố mẹ", có gần 1000 thành viên tham gia.

“Nhóm những người ghét bố mẹ” do chị L.T.C tạo lập. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại buổi làm việc, chị L.T.C cho biết, thời điểm còn là học sinh, do có những bất đồng, giận dỗi và không đồng ý với quan điểm của bố, mẹ và các thành viên trong gia đình nên đã lập nhóm Facebook nói trên. Việc tạo nhóm xuất phát từ suy nghĩ, cảm xúc cá nhân, không nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Qua tuyên truyền, giải thích của lực lượng công an, chị L.T.C đã nhận thức rõ về những tác động có thể phát sinh từ việc tạo lập các trang, nhóm trên mạng xã hội, đặc biệt là những nhóm mang tính tiêu cực.

Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, công dân L.T.C đã tự nguyện đổi tên nhóm, kiểm duyệt chặt chẽ các bài viết đăng tải, đồng thời cam kết không tiếp tục thực hiện các hành vi tương tự.

Cán bộ Phòng An ninh mạng làm việc với L.T.C. Ảnh: Cơ quan Công an.

Trong cuộc sống, việc giữa cha mẹ và con cái, gia đình thường có phát sinh những bất đồng, mâu thuẫn về quan điểm, ứng xử hay định hướng học tập, sinh hoạt... Tuy nhiên, những cảm xúc nhất thời nếu đưa lên mạng xã hội, hay thông qua việc lập trang, nhóm có tên gọi, nội dung tiêu cực, có thể gây hiệu ứng xấu trong dư luận, đặc biệt tác động xấu tâm lý, hành vi giới trẻ.