'Chú ơi đừng lấy mẹ con': Kiều Minh Tuấn, Will hợp tác giải cứu con trai của An Nguy bị bắt cóc

Sau thành công của phim Chờ em đến ngày mai với sự tham gia của Trấn Thành, An Nguy, Will, Lilly Nguyễn…, bẵng đi 1 năm trời, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ mới bắt tay vào thực hiện tác phẩm điện ảnh tiếp theo: Chú ơi đừng lấy mẹ con. Được biết ý tưởng kịch bản đã được đạo diễn Cuộc đời của Yến chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt thời gian qua, nhất là khi đây không phải một bộ phim tình cảm - hài hước thường thấy của dòng phim Việt, mà tác phẩm dành cho thiếu nhi.

Mới đây, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ vừa chính thức bấm máy những cảnh quay đầu tiên trong dự án Chú ơi đừng lấy mẹ con tại Thảo Cầm Viên, TP. Hồ Chí Minh. Bộ phim có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như Kiều Minh Tuấn, An Nguy, Lilly Nguyễn, Will 365, Đức Phúc, bé Hữu Khang, bé Chu Diệp Anh… hứa hẹn sẽ trở thành bộ phim thiếu nhi hấp dẫn công chúng vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018.

Chú ơi đừng lấy mẹ con là câu chuyện về Nhện, cậu học sinh tiểu học hiếu động. Từ nhỏ, Nhện sống với mẹ, và được gia đình ngoại vô cùng yêu thương, chiều chuộng. Bỗng một ngày, Tiên - mẹ của Nhện - dẫn về một người đàn ông có tên Đông Bắc. Không chỉ có người đàn ông ấy, mà còn kéo theo cả một cô bé điệu đà và mít ướt tên Bảo Ngọc. Hai con người xa lạ ấy đã làm cuộc sống yên ả của Nhện trở nên xáo trộn với rất nhiều điều khó nói.

An Nguy và “cậu con trai” Hữu Khang.

Một ngày nọ, chú Đông Bắc (Kiều Minh Tuấn) bước vào nhà 2 mẹ con Tiên (An Nguy - bé Hữu Khang).

Còn có cả cô con gái riêng Bảo Ngọc (bé Chu Diệp Anh).

Việc có một người cha mới, thêm một đứa em mới của Nhện tưởng như đã xong xuôi, thì một biến cố bất ngờ xảy ra: Nhện bị bắt cóc. Và hành trình mẹ Tiên, chú Đông Bắc cùng em Bảo Ngọc đi tìm cách cứu Nhện đã hé lộ rất nhiều bí mật trong chính thân phận của cậu bé cũng như cách mà người lớn thử thách lẫn nhau.

Nhưng hơn tất cả, điều mong muốn lớn nhất của họ, chính là làm sao cho Nhện có được một cuộc sống an toàn và hạnh phúc nhất. Thông điệp chính mà các nhà làm phim muốn gửi tới khán giả: “Người lớn khác trẻ nhỏ, họ thường gặp sai lầm trong cách yêu người khác. Nhưng ngay cả khi tưởng như đang đối đầu, thì đích đến của họ vẫn là tình yêu dành cho những đứa con. Hạnh phúc vốn không dành cho những trái tim ích kỷ”…

Will và đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.

Chú ơi đừng lấy mẹ con không nằm trong dòng chảy phim siêu nhân hay những đề tài cứu thế giới vốn đã quá quen thuộc với trẻ nhỏ. Với kịch bản nhẹ nhàng, dung dị, Đinh Tuấn Vũ đã không để bất cứ một nhân vật phản diện nào xuất hiện trong kịch bản. Dẫu vậy. những tình tiết liên tiếp được gài cắm để tạo kịch tính cho câu chuyện của Nhện vẫn tạo ra được những nét duyên dáng cần thiết của bộ phim.

Có thể nói, đây là mảng đề tài mới hoàn toàn với Đinh Tuấn Vũ, sau những bộ phim về tình yêu và sự trả giá của những người trẻ tuổi như Và anh sẽ trở lại, Cuộc đời của Yến, Taxi, em tên gì, Chờ em đến ngày mai… Đinh Tuấn Vũ chia sẻ: “Từ lâu tôi đã rất muốn làm một bộ phim dành cho các bạn nhỏ. Tới khi con tôi chào đời, suy nghĩ ấy càng lớn hơn trong đầu tôi, vì tôi muốn có những bộ phim đủ dễ thương để cho mọi thế hệ trong gia đình đều có thể xem được và truyền cảm hứng sống tích cực tới mọi người. Chính vì thế, Chú ơi đừng lấy mẹ con tôi muốn các nhân vật thông qua hành vi của mình để tạo ra một kết quả tích cực, chứ không đơn thuần chỉ là cách làm sao giải quyết cho xong một vấn đề.

Muốn vậy, thì người lớn trước tiên phải là những người đủ tốt và đủ rộng lượng. Chắc chắn, không có những lý luận giáo điều hay những câu thoại lên gân giao rảng về gia đình hay tình yêu thương, vì đó không phải… thế mạnh của tôi. Tôi muốn kể một câu chuyện rù rì, nhỏ nhưng mà mịn, để khán giả có thể xem cùng nhau, lan tỏa những điều vui vẻ và an lành”…

Sau cú chạm ngõ điện ảnh thành công trong Chờ em đến ngày mai, An Nguy đã được đạo diễn Đinh Tuấn Vũ tin tưởng giao vai nữ chính quan trọng trong Chú ơi đừng lấy mẹ con. Người đẹp The Face tỏ ra rất hào hứng: “Tiên là một bà mẹ đơn thân, điều này không đáng nói. Đáng nói là cô ấy có một cậu con trai vừa nhạy cảm vừa quá thông minh, khiến cô liên tiếp bị đẩy vào những nghịch cảnh phải lựa chọn giữa tình cảm và gia đình, giữa quá khứ và hiện tại, giữa được và mất. An Nguy nghĩ rằng, được làm việc với đạo diễn Đinh Tuấn Vũ là một điều may mắn, vì anh em khá hiểu nhau từ ngoài đời, nên rất dễ nắm được tinh thần công việc trên phim trường. Hy vọng đây sẽ là vai diễn thú vị của An Nguy”…

An Nguy trở lại với vai diễn chính.

Những hình ảnh đầu tiên về cảnh hôn nhau của cô nàng The Face 2016 và Kiều Minh Tuấn.

Ngoài Kiều Minh Tuấn và Will đảm nhận hai vai nam chính và thứ chính, Chú ơi đừng lấy mẹ con có sự xuất hiện đặc biệt của quán quân The Voice Đức Phúc trong vai khách mời. Nam ca sỹ cho biết, anh nhận lời tham gia vai khách mời vì tình cảm trân trọng dành cho ekip sản xuất. Tuy xuất hiện ở một cảnh duy nhất, diễn vai diễn của chính mình, nhưng Đức Phúc chắc chắn sẽ để lại ấn tượng thú vị với khán giả…

Đức Phúc tham gia với vai trò khách mời.

Will.

Kiều Minh Tuấn và bé Hữu Khang.

Nói về bộ phim thiếu nhi gần như duy nhất năm 2018 của điện ảnh Việt Nam, nhà sản xuất Dung Bình Dương chia sẻ: “Chúng tôi muốn dành sự tâm huyết này, với sự đầu tư tốt nhất cả về sự sáng tạo của ekip làm phim lẫn tài chính, để mong có một bộ phim lành mạnh và tinh tế dành cho trẻ em Việt Nam. Với thị trường hơn 90 triệu dân, và mảng phim thuần Việt cho thiếu nhi còn gần như để trống, tôi tin nếu làm tốt, bộ phim sẽ được phân khúc khán giả là gia đình trẻ yêu mến”…

Chú ơi đừng lấy mẹ con được dự kiến khởi chiếu vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

Tiến Đạt