Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Tham gia cùng Đoàn công tác, về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Thượng tướng Lê Tấn Tới cùng Đoàn công tác tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, trong không khí trang nghiêm, Thượng tướng Lê Tấn Tới cùng các thành viên Đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn công tác dâng hương, đặt vòng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

Đoàn công tác dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.

Trước anh linh các liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã chiến đấu, hy sinh, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Sự hy sinh của các thế hệ cha anh là nền tảng để các thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Tấn Tới cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên dâng hương lên phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.

Đồng chí Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Tiếp đó, Đoàn công tác đến dâng hương, đặt vòng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. Trước anh linh các liệt sĩ, các đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân và nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ; góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.