Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam. Ảnh: Hồ Long

Tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Chí Hiếu khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với Ấn Độ, người bạn thủy chung, tin cậy, có nhiều gắn kết về lịch sử, văn hóa và những giá trị chung.

Thời gian qua, tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố, tần suất các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao ngày càng tăng. Việt Nam và Ấn Độ đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tăng cường vào tháng 5/2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Hồ Long

Trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Chí Hiếu tin tưởng, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Ấn Độ, cũng như giữa các cơ quan chuyên môn của hai bên, trong đó có lĩnh vực pháp luật và tư pháp, sẽ tiếp tục được tăng cường, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các định hướng hợp tác cấp cao giữa hai nước.

Đại sứ Tshering Wangchuk Sherpa cho biết, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam rất coi trọng quan hệ hợp tác với các cơ quan của Quốc hội Việt Nam và Nhóm NSHN Việt Nam - Ấn Độ trong thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Hồ Long

Vui mừng được biết Hạ viện Ấn Độ đã thành lập Nhóm NSHN Ấn Độ - Việt Nam vào tháng 4/2026 và Quốc hội Việt Nam cũng đã thành lập Nhóm NSHN Việt Nam - Ấn Độ khóa XVI, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Chí Hiếu khẳng định, sự ra đời của hai Nhóm tạo thêm một kênh kết nối trực tiếp giữa các nghị sĩ hai nước.

Các đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: Hồ Long

Các đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: Hồ Long

Nhấn mạnh năm 2027 đánh dấu kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Ấn Độ (7/1/1972 – 7/1/2027), Đại sứ Tshering Wangchuk Sherpa cho biết, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam nói riêng và các cơ quan của Ấn Độ nói chung đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam để xây dựng chương trình hoạt động cho dấu mốc ý nghĩa này. Dự kiến, chuỗi sự kiện sẽ khởi động ngay trong tháng 1/2027 với nhiều điểm nhấn quan trọng.

Đại sứ khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực làm cầu nối thúc đẩy giao lưu nghị viện, hợp tác văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân để củng cố tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Hồ Long

Nhất trí với Đại sứ, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Chí Hiếu mong muốn, Đại sứ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và làm cầu nối để Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thiết lập, tăng cường các hình thức trao đổi, hợp tác với các cơ quan của Quốc hội Ấn Độ, đặc biệt trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hồ Long

Đồng thời, mong muốn sẽ được tiếp đón Nhóm NSHN Ấn Độ - Việt Nam sang thăm, làm việc tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất; góp phần đưa hợp tác nghị viện đi vào thực chất, cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tăng cường giữa hai nước.