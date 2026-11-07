Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Lạng Sơn

Đảng bộ Lạng Sơn có 3 đồng chí đảng viên lão thành được nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt này. (Ảnh: TRÍ DŨNG)

Trong đợt trao huy hiệu này, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn có 3 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng gồm: Đồng chí Đàm Văn Yên, sinh năm 1926, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ thôn Phai Rọ, Đảng bộ xã Tân Đoàn. Đồng chí là cán bộ tiền khởi nghĩa, đã vinh dự được nhận Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Đồng chí Hoàng Thị Thỏa, sinh năm 1925, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ thôn Hang Đông, Đảng bộ xã Thất Khê và đồng chí Hoàng Thị Đại, sinh năm 1926, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Phiêng Quăn, Đảng bộ xã Lộc Bình.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo buổi lễ. (Ảnh: TRÍ DŨNG)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã gửi lời hỏi thăm thân thiết, tình cảm quý trọng và chúc mừng tới các đồng chí đảng viên lão thành vinh dự được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng của tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Đồng chí khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng, đồng thời thể hiện tình cảm, sự trân trọng và biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các đồng chí đảng viên lão thành đã dành phần lớn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng; 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là một chặng đường đặc biệt vẻ vang; minh chứng sinh động cho lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân của các đồng chí đảng viên lão thành.

Các đồng chí đảng viên lão thành được nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. (Ảnh: TRÍ DŨNG)

Cùng đó, đồng chí Trần Sỹ Thanh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng của tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đối với các đồng chí đảng viên lão thành; thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng và tiếp thu những ý kiến, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí.

Đồng thời, tỉnh cần làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng; lan tỏa những tấm gương, những câu chuyện về cuộc đời và sự cống hiến của các thế hệ đi trước để giáo dục lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Đồng chí đảng viên lão thành được nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn. (Ảnh: TRÍ DŨNG)

Tại buổi lễ, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã gửi lời chúc các đồng chí đảng viên lão thành của tỉnh Lạng Sơn luôn mạnh khỏe, trường thọ, hạnh phúc, tiếp tục là những tấm gương sáng về phẩm chất, bản lĩnh cách mạng, là chỗ dựa tinh thần của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Thay mặt các đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt này, đảng viên lão thành Đàm Văn Yên, năm nay đã hơn 100 tuổi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm, tổ chức buổi lễ trang trọng.

Đảng viên lão thành Đàm Văn Yên, năm nay đã hơn 100 tuổi phát biểu cảm tưởng. (Ảnh: TRÍ DŨNG)

Đồng chí cũng mong muốn các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ hôm nay, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, phấn đấu, góp phần xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng phát triển, giàu mạnh; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, động viên gia đình và con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm những việc có ích cho gia đình và xã hội.