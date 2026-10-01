Trong chương trình, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra từ ngày 17/10 - 20/11/2026. Kỳ họp sẽ xem xét 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp. Đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh tiếp xúc cử tri tại Lạng Sơn. Ảnh: langson.gov.vn

Tại hội nghị, cử tri các xã kiến nghị, cấp có thẩm quyền xem xét, rà soát, chuyển đổi một số diện tích rừng phòng hộ không còn phù hợp sang đất rừng sản xuất theo quy định, nhằm tạo điều kiện để người dân có thêm quỹ đất sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.

Cử tri đồng thời cũng đề nghị, Trung ương, tỉnh bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông trọng điểm, liên vùng, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời ưu tiên phân bổ ngân sách cho xã biên giới, khu vực cửa khẩu…

Cử tri nêu ý kiến kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: langson.gov.vn

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh tiếp thu, trao đổi, giải trình, làm rõ theo thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà ghi nhận tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri; đánh giá các kiến nghị bám sát thực tiễn miền núi, biên giới, phản ánh những vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật và những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất của Nhân dân.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành rà soát, giải quyết kịp thời những nội dung thuộc thẩm quyền. Những vấn đề có thể thực hiện ngay cần khẩn trương triển khai; các nội dung cần thêm thời gian hoặc nguồn lực phải xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và thông tin để cử tri theo dõi, giám sát.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn sẽ tổng hợp, phân loại các kiến nghị để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền; đồng thời nghiên cứu, tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, trong đó chú trọng các tiêu chí phân bổ ngân sách phù hợp đặc thù xã biên giới, khu vực cửa khẩu.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh yêu cầu Lạng Sơn tiếp tục xây dựng chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: langson.gov.vn

Cấp ủy, chính quyền tỉnh Lạng Sơn cần chủ động tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền; đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo Trung ương. Đồng thời, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, không để gián đoạn thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Lạng Sơn khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, khơi thông các nguồn lực phục vụ phát triển.

Trong đó, phát triển kinh tế cửa khẩu cần gắn với đầu tư hạ tầng giao thông, kho bãi, logistics, ứng dụng công nghệ quản lý và phương thức thông quan hiện đại. Tỉnh cần thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực biên giới.

Cùng với đó, Lạng Sơn cần phát huy thế mạnh về du lịch sinh thái, văn hóa, cộng đồng và du lịch biên giới; bảo đảm an sinh xã hội, quản lý hiệu quả tài nguyên, giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia.

Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), ông Trần Sỹ Thanh tặng quà đại diện Hội Người cao tuổi của 7 xã tham dự hội nghị.

Dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đã thăm, tặng quà học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma.