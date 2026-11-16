Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Đồng Đăng

Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Lạng Sơn. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Cùng dự có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Đồng Đăng và đông đảo bà con của 5 khu dân cư: Thụy Hùng, Nhất Tâm, Còn Pheo, Tân Tiến và Tam Lung.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay là dịp để các thế hệ hôm nay cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026); khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tỉnh ủy Lạng Sơn dự Ngày hội. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Đoàn kết được vun đắp từ những việc làm bình dị nhất: Sự sẻ chia khi khó khăn, tinh thần tương trợ trong cộng đồng, sự đồng lòng xây dựng quê hương, thôn xóm.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn dự Ngày hội. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Đối với Lạng Sơn, tinh thần ấy còn được thể hiện qua sự gắn bó giữa đồng bào các dân tộc, qua trách nhiệm của nhân dân cùng các lực lượng vũ trang bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng quà cho cấp ủy, chính quyền xã Đồng Đăng. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Ngày hội năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Năm nay cũng là lần đầu tiên cả nước được nghỉ để cùng hưởng ứng, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng quà cho nhân dân trên địa bàn. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Liên khu dân cư tổ chức Ngày hội hôm nay có 1.084 hộ với 5.215 nhân khẩu; chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày, Nùng, sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp và một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn tặng quà xã Đồng Đăng. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Toàn địa bàn hiện có 11 hộ nghèo, 58 hộ cận nghèo. Địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế nông nghiệp và kinh tế tập thể, với vùng trồng mía nổi tiếng tại thôn Tam Lung; các hợp tác xã tiêu biểu như Bản Toòng, Tam Lung với các sản phẩm đặc trưng như hồng treo gió, măng ớt, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và tạo việc làm, thu nhập cho người dân.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Về văn hóa, trên địa bàn có 1 câu lạc bộ Điếp Sli Then, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, duy trì các làn điệu dân ca, dân vũ và tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, xã Đồng Đăng đã đạt được.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Đồng chí đề nghị tỉnh Lạng Sơn và xã Đồng Đăng tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; lấy sự hài lòng và cuộc sống ngày càng tốt đẹp của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao đổi về một số nông sản của địa phương. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Đồng chí Trần Sỹ Thanh cũng đề nghị tỉnh và xã đặc biệt quan tâm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tạo điều kiện để các nghệ nhân, người có uy tín truyền dạy tiếng nói, dân ca, phong tục tốt đẹp cho thế hệ trẻ; tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, gắn phát triển kinh tế-xã hội với bảo vệ chủ quyền biên giới; phát huy tinh thần trách nhiệm của nhân dân cùng lực lượng vũ trang giữ gìn đường biên, mốc giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nghe cán bộ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị giới thiệu. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Dịp này, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tỉnh Lạng Sơn cũng có nhiều phần quà có ý nghĩa gửi tặng cho nhân dân cũng như cấp ủy chính quyền xã Đồng Đăng.