Trong đợt này, Đảng bộ xã Khánh Hòa có 10 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó: 4 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

4 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, gồm: đồng chí Đỗ Văn Cân, Chi bộ thôn Thâm Lương; đồng chí Hà Xuân Uyển, Chi bộ thôn Tát Diêu; đồng chí Lương Văn Đến, Chi bộ thôn Làng Hốc và đồng chí Hoàng Sim, Chi bộ thôn Làng Nộc. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đồng chí trong 6 thập kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Các đại biểu dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng. ﻿ Ảnh: Mạnh Cường (Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Khánh Hòa)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Đăng Toàn chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; khẳng định, đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của mỗi đảng viên cho sự nghiệp cách mạng. Mỗi tấm Huy hiệu là dấu mốc về tuổi Đảng, thể hiện lòng trung thành, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của người đảng viên.

Đồng chí Phan Đăng Toàn trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. ﻿Ảnh: Mạnh Cường (Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Khánh Hòa)

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Đăng Toàn ghi nhận, trân trọng những đóng góp của các đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sự phát triển của địa phương; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm, uy tín, là tấm gương sáng trong gia đình và cộng đồng dân cư, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo xã Khánh Hòa trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. ﻿Ảnh: Mạnh Cường (Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Khánh Hòa)

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Khánh Hòa tiếp tục quan tâm chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với đảng viên; phát huy vai trò, kinh nghiệm của các đảng viên lão thành trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của cấp trên thành những nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn địa phương.