Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Đăng Toàn dự ngày hội đoàn kết ở xã Phúc Lợi

Đến dự và chung vui với Nhân dân thôn Khe Hùm có đồng chí Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Phúc Lợi và Nhân dân địa phương.

Trước khi vào phần lễ chính thức, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số được đội văn nghệ thôn Khe Hùm biểu diễn.

Thôn Khe Hùm có 254 hộ và 1.208 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Dao chiếm 95%. Toàn thôn hiện còn 11 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo. Các dân tộc trong thôn luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất và đời sống; chung sức xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ổn định và phát triển.

Người dân thôn Khe Hùm tham dự ngày hội.

Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn Khe Hùm đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các chi hội đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy; Nhân dân các dân tộc đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động chung của cộng đồng, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các đại biểu dự ngày hội tại thôn Khe Hùm.

Nhân dân thôn Khe Hùm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nổi bật là tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và trách nhiệm của Nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng. Nhân dân đã tự nguyện đóng góp 190 triệu đồng, 420 ngày công lao động, hiến khoảng 2.500 m² đất cùng cây cối, hoa màu để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.

Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/năm, có 231/256 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm trên 90%. Nhân dân tích cực hưởng ứng bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan nông thôn với 8 đợt ra quân vệ sinh môi trường, khoảng 1.100 lượt người tham gia.

Đại biểu dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khe Hùm.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự được Nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng.

Đồng chí Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chung vui với chính quyền và bà con nhân dân thôn Khe Hùm, xã Phúc Lợi.

Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 thôn Khe Hùm, đồng chí Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy bày tỏ sự vui mừng, ghi nhận, biểu dương kết quả nổi bật tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và kết quả của thôn. Đồng chí mong muốn chính quyền, thôn và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống giữ gìn, vun đắp khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và phát triển kinh tế. Phát huy vai trò kinh nghiệm, tiếng nói của các bậc cao niên, người có uy tín trong vận động, tập hợp Nhân dân.

Quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững. Những gia đình có kinh tế khá hơn quan tâm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cây con giống, giúp đỡ những hộ khó khăn cùng vươn lên.

Phát huy dân chủ ở cơ sở, đề cao trách nhiệm và quyền giám sát của Nhân dân. Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, kế hoạch, các khoản đóng góp và việc sử dụng nguồn lực của Nhân dân, bảo đảm mọi đóng góp đều trên tinh thần tự nguyện, đúng quy định.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao quà cho thôn Khe Hùm.

Đồng chí Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mong muốn bà con thôn Khe Hùm quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa riêng có của dân tộc mình, phát huy tinh thần tương thân, tương ái xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư văn minh.

Nhiều phần quà ý nghĩa được trao cho các gia đình tiêu biểu và học sinh có thành tích xuất sắc.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, đồng chí Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đại biểu và Nhân dân thôn Khe Hùm đã tham gia phần hội với nhiều hoạt động thể thao hấp dẫn (ảnh dưới).