Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Đức tiếp xúc cử tri xã Xuân Hải

Sáng 17-9, Tổ đại biểu số 7 (Đơn vị bầu cử số 15) HĐND tỉnh Khánh Hòa gồm đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Trần Minh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hải; ông Nguyễn Văn Nhứt - Linh mục, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri xã Xuân Hải trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Xuân Hải.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3; kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2; kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh thời gian qua và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cử tri nêu kiến nghị về hạ tầng giao thông.

Cử tri kiến nghị giải pháp khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

Cử tri xã Xuân Hải đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua; đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Trong đó, cử tri đề nghị quan tâm nâng cấp các tuyến đường nội khu; có giải pháp bảo đảm an toàn, trật tự giao thông, khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường tại khu vực chợ An Xuân, chợ Lương Cách; nạo vét hệ thống kênh, mương, bảo đảm tiêu thoát nước, an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.

Cử tri cũng đề nghị đầu tư nâng cấp các tuyến đường xung quanh khu vực Đầm Nại; sớm chi trả kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại sản xuất nông nghiệp cho người dân bị ảnh hưởng bởi đợt lũ năm 2025; quan tâm tạo điều kiện cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được học tập tại trường dân tộc nội trú Ninh Thuận.

Lãnh đạo xã Xuân Hải trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo xã Xuân Hải đã trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời tổng hợp những nội dung thuộc thẩm quyền cấp trên để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.