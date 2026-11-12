Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Hoa chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Vạn An

Chiều 12/11, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm Nam Tân, xã Vạn An.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm Nam Tân, xã Vạn An. Ảnh: Thành Duy

Chung vui với người dân, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa bày tỏ trân trọng trước không khí gần gũi, cởi mở của ngày hội, nơi mọi người cùng chia sẻ niềm vui, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và trăn trở trong cuộc sống.

Theo đồng chí, những cuộc gặp gỡ như vậy giúp cán bộ và nhân dân hiểu nhau hơn, củng cố niềm tin, nâng cao trách nhiệm chung đối với sự phát triển của quê hương.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Nam Tân, xã Vạn An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa biểu dương những kết quả xã Vạn An và xóm Nam Tân đạt được; đồng thời ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Từ những kết quả đạt được, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mong muốn cán bộ và nhân dân tiếp tục vun đắp cuộc sống ngày càng tốt đẹp bằng những việc làm thiết thực ngay trong cộng đồng, trước hết là giữ gìn thật bền tình làng, nghĩa xóm.

Đồng chí nhấn mạnh, mỗi khi có việc chung, người dân cần cùng nhau bàn bạc thấu đáo; những vấn đề chưa thuận cần được trao đổi chân thành, giải quyết trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và đúng quy định pháp luật.

Các bậc cao niên, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò làm chỗ dựa cho con cháu; mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu gương từ những công việc thường ngày. Theo đồng chí, một lời nói có tình, một cách giải quyết có lý sẽ góp phần giữ gìn sự hòa thuận, gắn bó lâu dài trong cộng đồng.

Người dân xóm Nam Tân, xã Vạn An dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thành Duy

Đối với phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa đề nghị người dân tiếp tục thi đua lao động, sản xuất, hỗ trợ nhau nâng cao thu nhập và nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả. Những gia đình có kinh nghiệm cần chia sẻ cách làm với hộ còn khó khăn; người có nghề hướng dẫn người chưa có nghề, tạo thêm cơ hội cải thiện sinh kế.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lưu ý, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phải mang lại lợi ích cụ thể cho người dân, thể hiện qua giao thông thuận tiện hơn, môi trường sạch hơn và đời sống ngày càng được nâng cao. Mỗi công trình, phần việc cần được nhân dân bàn bạc, lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời tham gia giám sát quá trình thực hiện.

Người dân xóm Nam Tân, xã Vạn An dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thành Duy

Cùng với phát triển kinh tế, đồng chí mong muốn người dân tiếp tục chăm lo nếp nhà, nếp xóm, giữ gìn truyền thống hiếu học, tạo điều kiện để trẻ em được học tập, rèn luyện; bảo tồn Dân ca ví, giặm và những phong tục tốt đẹp, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Đồng chí cũng đề nghị quan tâm tổ chức các hoạt động tại nhà văn hóa để công trình thực sự trở thành không gian sinh hoạt chung, thu hút người cao tuổi, thanh niên và trẻ nhỏ. Sau ngày hội, xã và xóm nên lựa chọn một hoạt động văn hóa phù hợp để duy trì thường xuyên, đưa tinh thần đoàn kết và niềm vui của ngày hội vào đời sống hằng ngày.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa trao tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho tập thể xóm Nam Tân, xã Vạn An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa cũng mong muốn xóm Nam Tân tiếp tục quan tâm, chăm lo những người còn khó khăn, gia đình chính sách, người có công; kịp thời sẻ chia, hỗ trợ hộ nghèo có sinh kế bền vững.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Vạn An tiếp tục gần dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng; quan tâm hỗ trợ đội ngũ cán bộ xóm hoàn thành nhiệm vụ. Các phong trào cần được cụ thể hóa bằng những phần việc rõ ràng, có người phụ trách, có kết quả thiết thực để người dân trực tiếp nhìn thấy và được thụ hưởng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn xóm Nam Tân, xã Vạn An. Ảnh: Thành Duy

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Hoa và các đồng chí lãnh đạo xã Vạn An trao tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn xóm Nam Tân. Ảnh: Thành Duy

“Sự tận tâm, gương mẫu của cán bộ sẽ khơi dậy sự đồng lòng và sức sáng tạo của bà con”, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chia sẻ và bày tỏ tin tưởng với truyền thống nghĩa tình, tinh thần cần cù và sự chung sức của cả cộng đồng, xã Vạn An, xóm Nam Tân sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển để không chỉ mỗi người dân sở tại mà cả những người con đi xa khi trở về đều thấy quê hương mình đẹp hơn, cuộc sống tốt hơn và vẫn nhận ra tình làng nghĩa xóm thân thương, nơi đã nuôi dưỡng mình khôn lớn.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Vạn An tặng quà cho xóm Nam Tân. Ảnh: Thành Duy

Xóm Nam Tân có diện tích 3,65 km², với 483 hộ, 2.284 nhân khẩu, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông. Chi bộ xóm có 89 đảng viên. Những năm qua, người dân phát huy tinh thần đoàn kết, chuyển đổi cây trồng, phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh, trật tự. Hiện xóm còn 3 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo; tỷ lệ đăng ký gia đình văn hóa đạt 98%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 98%.

Không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Nam Tân, xã Vạn An. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa trao quà cho xóm Nam Tân và 10 suất quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn.