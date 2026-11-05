Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lò Văn Cương làm việc với các xã: Hua Bum, Bum Nưa, Bum Tở, Mường Tè

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các xã Hum Bum, Bum Nưa, Bum Tở, Mường Tè đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026; công tác ổn định tổ chức, duy trì hoạt động sau sắp xếp, sáp nhập thôn, bản.

Tại xã Hua Bum, sản xuất nông nghiệp tiếp tục là lĩnh vực đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương. Trong 9 tháng năm 2026, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản đạt trên 110,3 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2025 còn 34,47%, bình quân mỗi năm giảm từ 3-4%. Đối với xã Bum Nưa, bên cạnh duy trì sản xuất lúa với diện tích hơn 440ha, địa phương tập trung khai thác lợi thế về đất đai, khí hậu để phát triển các loại cây có giá trị kinh tế như: cây dược liệu 460ha, cây ăn quả 67ha, quế 300ha; thu nhập bình quân đầu người đạt 34,3 triệu đồng/năm. Tại xã Bum Tở, duy trì sản xuất lương thực trên diện tích khoảng 480ha, trồng mới trên 41ha rừng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 35,7 triệu đồng/năm. Xã Mường Tè, sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định, xã gieo cấy 309ha lúa, diện tích ngô ước đạt 84 ha; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 33,67 triệu đồng/năm.

Lãnh đạo xã Bum Nưa phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Mường Tè phát biểu tại buổi làm việc.

Các địa phương cũng kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí, sắp xếp lại dân cư tại những bản có điều kiện khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất. Đồng thời, báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại các khu dân cư.

Lãnh đạo xã Hua Bum phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lò Văn Cương - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả các địa phương đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục sâu sát cơ sở, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình đời sống của nhân dân; kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đến từng hộ dân. Đồng thời cần có những giải pháp quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2026.

Đồng chí Lò Văn Cương - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, bảo đảm thiết thực, vui tươi, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.