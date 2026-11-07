Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lò Văn Cương dự ngày hội Đại đoàn kết tại Thôn 12, xã Bum Tở

Dự ngày hội có đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tham dự còn có đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo bà con nhân dân các bản.

Thôn 12, xã Bum Tở có 151 hộ với 849 nhân khẩu. Những năm qua, nhân dân trong bản luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Đại biểu dự ngày hội.

Đến nay, thôn có 118/123 hộ đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96%; trong đó, 20 hộ gia đình tiêu biểu được UBND xã tặng giấy khen. Năm 2025, thôn được công nhận danh hiệu Thôn văn hóa. Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; 100% số hộ thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm, tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, chuyển lớp, chuyển cấp đạt 100%. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, góp phần thắt chặt tình đoàn kết và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Văn nghệ chào mừng ngày hội.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ thu hút sự tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn tạo không khí sôi nổi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo UBND xã trao tặng giấy chứng nhận Thôn văn hóa cho thôn 12.

Lãnh đạo UBND xã trao giấy khen cho 20 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu của thôn 12.

Tại ngày hội, nhân dân thôn 12 cùng đại diện 19 thôn, bản trên địa bàn xã Bum Tở đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026). Đồng thời ra mắt mô hình dân vận khéo "Đường cờ Tổ quốc" của Ban công tác Mặt trận thôn 12.

Đồng chí Lò Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội

... trao tặng quà của Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra tỉnh tặng nhân dân thôn 12.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lò Văn Cương, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy biểu dương những kết quả thôn 12 đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa khu dân cư"; quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa, vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.