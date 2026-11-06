Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Thái dự Ngày hội Đại đoàn kết ấp Bình Thuận

Người dân tham gia trò chơi dân gian tại ngày hội.

Ngày 6/11, Ban Công tác Mặt trận ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn (An Giang) tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Huỳnh Quốc Thái đến dự.

Tiết mục văn nghệ phục vụ ngày hội.

Tại ngày hội, người dân tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian như nhảy bao bố, đá bóng vào khung thành, đập heo đất... tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được ấp Bình Thuận triển khai hiệu quả, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Ấp Bình Thuận hiện có 898 gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 96,35% so với hộ đăng ký. Công tác giảm nghèo được chú trọng, đến nay toàn ấp có 7 hộ nghèo, so với năm 2025 giảm 3 hộ, hộ cận nghèo là 14 hộ, giảm 2 hộ.

Trao giấy khen của UBND xã Bình Sơn cho các gia đình văn hóa.

Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, Ban Công tác Mặt trận ấp đã phối hợp Ban lãnh đạo và các đoàn thể vận động xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết, với kinh phí 120 triệu đồng; phối hợp vận động xây 11 cây cầu, với kinh phí 380 triệu đồng…

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Huỳnh Quốc Thái trao quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp.

Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Huỳnh Quốc Thái đề nghị địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân thông qua nâng cao nhận thức cộng đồng và phát huy truyền thống tương thân tương ái. Việc xây dựng văn hóa và con người Việt Nam phải được gắn liền với đời sống gia đình và khu dân cư thông qua lối sống văn minh, nghĩa tình…

Các tổ chức chính trị - xã hội phải đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò giám sát, kêu gọi toàn dân phát huy tinh thần tự chủ và sáng tạo để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ban tổ chức trao 105 phần quà cho người dân và học sinh ấp Bình Thuận có hoàn cảnh khó khăn.

THỦY TIÊN